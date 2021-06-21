В минздраве рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП с поездом на Алтае

Пострадавших осмотрели хирург, травматолог и нейрохирург Фото: Олег УКЛАДОВ

Двое детей, пострадавших в ДТП с поездом в Зональном районе Алтайского края, получили ушибы. Несовершеннолетним пассажирам не потребовалась госпитализация, рассказали в минздраве Алтайского края.

– Детей оперативно доставили в травмпункт Центральной городской больницы Бийска. Их осмотрели хирург, травматолог и нейрохирург. Переломов нет, повреждения внутренних органов также не выявили, ушибы и острая реакция на стресс, – добавили в министерстве.

Там отметили, что детей забрал к себе их дедушка, сейчас они находятся под амбулаторным наблюдении педиатра.

Напомним, ранее мы сообщали, что столкновение поезда и легкового автомобиля на участке Зональный - Чемровка произошло в воскресенье, 20 июня. Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом на красный свет. Работала также звуковая сигнализация. Машинист экстренно затормозил, однако, к сожалению, избежать столкновения не удалось.

В момент ДТП в машине находилось четыре человека, двое из них дети. В аварии погибли двое взрослых.

При этом опрокидывания и повреждения состава не произошло, повреждения железнодорожного полотна также нет. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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