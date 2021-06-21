Сдуло ветром: станет ли на Алтае меньше комаров после волны холода

У комаров парашютный тип полета, поэтому в ветреную погоду их сносит. Фото: Олег УКЛАДОВ

Резкая прохлада после тридцатиградусной жары на время дает нам отдохнуть от комаров и мошек. Согласитесь, на прошлой неделе спасу от гнуса не было. К нам в редакцию, например, они врывались стаями со стадиона Динамо.

- Мошки кусают больнее, чем комары, потому что рот у них, как винт, впиваются буравчиком, - объясняет доктор биологических наук, профессор Людмила Комарова. - Именно на мошку много аллергических реакций.

На минувших выходных был сильный ветер, который, по словам биолога, снес большое количество летающих насекомых.

– У комаров парашютный тип полета, поэтому в ветреную погоду их сносит. Возможно среди этих «парашютистов» были и самки, которые не успели отложить кладку, тогда комаров после прохлады будет еще меньше, -надеется эксперт.

Но комариные личинки и куколки, затаившиеся в воде и во влажной траве, по словам исследовательницы, в жаркую погоду очнутся и стаями понесутся за свежей кровью. Мошки сегодня также частично снесены, но и они, стоит солнцу их погреть, вновь полетят в атаку.

Так что пока до конца недели (по прогнозу синоптиков именно столько продлится прохладная погода) мы можем отдыхать от комаров и гнуса, а дальше - как повезет.