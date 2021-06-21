В Барнаул на «Умную неделю» приедут московские лекторы

Вход на лекции свободный. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнаул приедут московские лекторы просветительского общества «Знание». Они прочитают лекции в рамках проекта «Умная неделя в Алтайском крае» с 22 по 25 июня. Об этом сообщают организаторы.

- С 22 по 25 июня в Барнаул приезжает группа московских лекторов (проект «Умная неделя в Алтайском крае»). Все лекции пройдут на двух площадках. Приглашаем всех желающих. Участие бесплатное. Самым активным слушателям будут вручены призы, - рассказал директор детского технопарка Алтайского края "Кванториум 22" Сергей Мансков.

22 июня

1. Спикер: Сергей Серебряков, преподаватель психологии. Арт-коуч. Награжден медалью "Профессионал России" от геральдической палаты и орденом "Мира и Дружбы" от общественной организации.

Тема: Лекция и мастер-класс на тему "Самопознание: проработка установок, перемены в жизни, индивидуальный план развития"

2. Спикер: Анна Сагайдак, тренер в сфере личных компетенции и межличностных коммуникации ; Организатор всероссии ских и международных образовательных мероприятии ; Сертифицированныи комьюнити-менеджер.

Тема: «Твой ИПР». Тренинг, позволяющий каждому участнику создать свой индивидуальный план развития

Время и место: Алтайский государственный педагогический университет (ул. Молодежная, конференц-зал 55). 16.00.

24 июня

1. Спикер: Данила Терсков - куратор программы digital-маркетолог в GeekBrains, digital-директор в управляющей компании «ГОСТ Отель Менеджмент»,

2. Спикер: Николай Кузнецов - 9 лет работает в самой большой в России компании по интернет маркетингу — Кокос Групп.

Тема: «Секреты медиа: сколько можно зарабатывать удаленно, для чего нужен личный бренд и как его развивать»

Время и место: «Кванториум. 22» (ул. Папанинцев, 113) с 16.00

25 июня

1.Спикеры: Артур Гуфранов и Ксения Гуфранова — Основатели международной сети студий растяжки и балета LEVITA;

- за последний год выросли с 1 студии до 65;

- сеть присутствует в 5 странах и 55 городах;

- оборот компании за 1 квартал 2021 года 40 млн рублей.

2. Спикер: Илья Ларин — создал сеть городских сообществ в ВКонтакте с аудиторией 5 млн подписчиков, где можно получить подарки за репост и подарил 100 тыс. подарков; соавтор нескольких вирусных видео, собравших больше 10 млн просмотров еще до появления тиктока, об этих роликах писали «Эскваер», «Медуза», один из них добавил к себе на страницу Павел Дуров.

Тема: «Креативное мышление и как реализовать свои идеи в бизнесе».

Время и место: «Кванториум. 22» (ул. Папанинцев, 113) с 16.00.