Партия «Новые люди» предложила снизить нагрузку на алтайских предпринимателей Фото: из архива компании

Отменить обязательное использование кассовых аппаратов для малого бизнеса и заменить их на специальное мобильное приложение предложила партия Новые люди». Эксперты партии отмечают, что в этом случае снизится нагрузка на предпринимателей, а качество товаров и услуг при этом останется прежним.

Партия «Новые люди» предложила снизить нагрузку на алтайских предпринимателей Фото: из архива компании

«Доля сотрудников сферы малого и среднего бизнеса в Алтайском крае составляет почти 15 % от общего числа работников. Это 159 тысяч человек. Необходимо создать для них условия, при которых они могли бы работать законно и открыто, перечисляя в бюджет все полагающиеся налоги. Ведь эти деньги потом идут на образование, медицину, инфраструктурные проекты», — делится представитель партии «Новые люди» в Алтайском крае Ксения Киреева.

Покупка кассового аппарата обходится предпринимателю в 15-30 тысяч рублей. Дополнительные расходы связаны с регистрацией в налоговой службе и приобретением лицензионного программного обеспечения. Если для средних и крупных предприятий такие траты вполне посильны, то для малого бизнеса, особенно на старте, когда на счету каждая копейка, это превращается в дополнительный барьер.

«Развитие малого бизнеса должно стать основой для экономики Алтайского края. Вместе с тем сейчас люди, которые решили открыть собственное дело, нередко сталкиваются с административными барьерами. Введение специального мобильного приложения могло бы помочь предпринимателям, не снижая при этом качество товаров и услуг», — подчёркивает кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди» по Алтайскому краю Владислав Вакаев.

Партия «Новые люди» предложила снизить нагрузку на алтайских предпринимателей Фото: из архива компании

Работать без кассы могут лишь те индивидуальные предприниматели, которые не нанимают сотрудников, причем в некоторых особых случаях. Но и для них уже в июле заканчивается отсрочка по применению кассовых аппаратов. В налоговой службе подчеркнули, что продлевать льготу не намерены.

В ближайшем будущем ситуация может стать еще сложнее. В России постоянно расширяется перечень товаров, которые подлежат маркировке. К 2024 году правительство хочет сделать систему обязательной для всех видов товаров и услуг. Торговля маркированными товарами без кассы станет невозможной в принципе.

При этом идею создания специального приложения обсуждают уже не первый год. В июле 2019 года инициативу признал интересной экс-министр экономического развития Максим Орешкин. Впрочем, как говорится, воз и ныне там: чиновники признают проблему, но не спешат её решать.

Партия «Новые люди» намерена взять ситуацию на свой контроль и уже в ближайшее время внести поправки в действующее законодательство.