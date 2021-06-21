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Общество21 июня 2021 6:00

Партия «Новые люди» предложила снизить нагрузку на алтайских предпринимателей

Партийцы предложили отменить обязательное использование кассовых аппаратов
Источник:kp.ru
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Партия «Новые люди» предложила снизить нагрузку на алтайских предпринимателей

Партия «Новые люди» предложила снизить нагрузку на алтайских предпринимателей

Фото: из архива компании

Отменить обязательное использование кассовых аппаратов для малого бизнеса и заменить их на специальное мобильное приложение предложила партия Новые люди». Эксперты партии отмечают, что в этом случае снизится нагрузка на предпринимателей, а качество товаров и услуг при этом останется прежним.

Партия «Новые люди» предложила снизить нагрузку на алтайских предпринимателей

Партия «Новые люди» предложила снизить нагрузку на алтайских предпринимателей

Фото: из архива компании

«Доля сотрудников сферы малого и среднего бизнеса в Алтайском крае составляет почти 15 % от общего числа работников. Это 159 тысяч человек. Необходимо создать для них условия, при которых они могли бы работать законно и открыто, перечисляя в бюджет все полагающиеся налоги. Ведь эти деньги потом идут на образование, медицину, инфраструктурные проекты», — делится представитель партии «Новые люди» в Алтайском крае Ксения Киреева.

Покупка кассового аппарата обходится предпринимателю в 15-30 тысяч рублей. Дополнительные расходы связаны с регистрацией в налоговой службе и приобретением лицензионного программного обеспечения. Если для средних и крупных предприятий такие траты вполне посильны, то для малого бизнеса, особенно на старте, когда на счету каждая копейка, это превращается в дополнительный барьер.

«Развитие малого бизнеса должно стать основой для экономики Алтайского края. Вместе с тем сейчас люди, которые решили открыть собственное дело, нередко сталкиваются с административными барьерами. Введение специального мобильного приложения могло бы помочь предпринимателям, не снижая при этом качество товаров и услуг», — подчёркивает кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди» по Алтайскому краю Владислав Вакаев.

Партия «Новые люди» предложила снизить нагрузку на алтайских предпринимателей

Партия «Новые люди» предложила снизить нагрузку на алтайских предпринимателей

Фото: из архива компании

Работать без кассы могут лишь те индивидуальные предприниматели, которые не нанимают сотрудников, причем в некоторых особых случаях. Но и для них уже в июле заканчивается отсрочка по применению кассовых аппаратов. В налоговой службе подчеркнули, что продлевать льготу не намерены.

В ближайшем будущем ситуация может стать еще сложнее. В России постоянно расширяется перечень товаров, которые подлежат маркировке. К 2024 году правительство хочет сделать систему обязательной для всех видов товаров и услуг. Торговля маркированными товарами без кассы станет невозможной в принципе.

При этом идею создания специального приложения обсуждают уже не первый год. В июле 2019 года инициативу признал интересной экс-министр экономического развития Максим Орешкин. Впрочем, как говорится, воз и ныне там: чиновники признают проблему, но не спешат её решать.

Партия «Новые люди» намерена взять ситуацию на свой контроль и уже в ближайшее время внести поправки в действующее законодательство.

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