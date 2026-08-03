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3 августа 2026 8:30

Лежала на асфальте. Что с пострадавшей пенсионеркой, которую сбил мотоциклист в Барнауле

В Минздраве региона рассказали о состоянии бабушки, сбитой байкером в Барнауле
Марина КОЧНЕВА
Пожилую женщину байкер сбил на пешеходном переходе

Пожилую женщину байкер сбил на пешеходном переходе

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Днем 2 августа в Барнауле разогнавшийся мотоциклист сбил пожилую женщину. Как рассказали в Госавтоинспекции, 79-летняя пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал 44-летний байкер на BMW, не успевший притормозить. ЧП зафиксировано в районе дома №215 на улице Антона Петрова.

По словам очевидцев, женщина лежала на асфальте без движения. На видеокадрах с места происшествия в паблике «Инцидент Барнаул» заметно, что мотоциклист остался на месте и подошел к пострадавшей.

Как сообщили «КП» - Барнаул» в пресс-службе Минздрава Алтайского края пожилая женщина была доставлена в Больницу скорой медицинской помощи в отделении сочетанной травмы. У пациентки диагностирована травмы различной степени тяжести. По словам лечащих врачей, состояние средней степени тяжести, пациентка в сознании.

Сотрудники полиции тем временем проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В комментариях в сети пользователи возмущаются очередным случаем езды без тормозов у «зебры». Кто-то желает пострадавшей женщине выздоровления, добавляя «насколько это возможно».

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