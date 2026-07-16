Готовность монолита 99%. Как строится дом-квартал "Меланж" рядом с парком в Барнауле

Дом-квартал "Меланж". Источник: Предоставлено "КП"

Девелоперская компания "Мой Дом" демонтировала один башенный кран на строительной площадке жилого квартала "Меланж" на улице Сизова, 20. "КП" выяснил, что по состоянию на июнь 2026 года монолитная часть объекта готова на 99%.

Дом-квартал "Меланж". Источник: Предоставлено "КП"

Дом-квартал "Меланж". Источник: Предоставлено "КП"

Ход работ

В июле строительные работы сосредоточились внутри корпусов "Меланжа". Активно ведется отделка: во второй секции штукатурка полностью готова на этажах со второго по девятый, в третьей секции — на этажах с четвёртого по девятый. Четвертую секцию штукатурят.

Дом-квартал "Меланж". Источник: Предоставлено "КП"

Дом-квартал "Меланж". Источник: Предоставлено "КП"

Также выполняется стяжка пола: она полностью готова во второй секции на этажах со второго по седьмой, в третьей секции работы идут на четвертом и пятом этажах. В первой секции монтируют электрику на этажах с третьего по седьмой.

Параллельно идут наружные работы. На фасаде уложено 1500 кв. метров материалов, на кровле всех пяти секций смонтирован финишный слой гидроизоляции. Подходит к концу установка окон со стороны двора.

Особое внимание сейчас застройщик уделяет завершению работ на демонстрационном этаже: в июне там начали монтировать двери, в июле устанавливают окна. Полностью подготовят этаж и представят его будущим жильцам к концу августа. Демо-этажи есть на всех проектах застройщика "Мой Дом". Их оформление и отделка — наглядное воплощение идеи, как будет выглядеть дом изнутри.

Дом-квартал "Меланж". Фото: Предоставлено "КП"

Напомним, в 2025 году проект "Меланж" получил награду "Золотая каска" в номинации "Лучшая строительная площадка года".

О проекте

ЖК "Меланж" расположен на улице Сизова, 20, рядом с парком "Изумрудный". Застройщик — ООО "СЗ "Изумрудный квартал" (входит в девелоперскую компанию "Мой Дом"). Это девятиэтажный дом-квартал из пяти секций на 243 квартиры.

В проекте представлено более 50 планировочных решений — от студий до трёх– и четырёхкомнатных квартир площадью до 130 кв. метров. В том числе есть лоты с отдельным входом, террасами и окнами в ванной комнате.

Для каждой квартиры предусмотрен келлер — кладовая, расположенная в подземном паркинге. Всего в доме 297 таких помещений для хранения сезонных вещей и крупногабаритных предметов.

Следить за ходом строительства или узнать больше о проекте можно на сайте melang.su.

Застройщик: ООО "СЗ "Изумрудный квартал".

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

Рекламодатель: ООО "СЗ "Изумрудный квартал", ИНН 2222902444