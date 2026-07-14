Большая новостройка в Барнауле получила проектное финансирование

Живой комплекс "Искра". Проект. Фото: Предоставлено "КП"

ПАО "Сбербанк" открыло проектное финансирование для компании "СЗ "Искра" (входит в ГК "Мой Дом") на строительство многофункционального комплекса "Искра" в Индустриальном районе Барнаула. Срок ввода — III квартал 2028 года. Проектное финансирование в ПАО "Сбербанк" защищает деньги дольщиков, аккумулируемые на эскроу-счетах, и одновременно дает застройщику надежное финансовое плечо для реализации проекта в срок.

Комплекс "Искра" строится на ул. 50 лет СССР, 51а. Он объединяет жилую и офисную башни на общем стилобате. Это решение позволяет органично разделить деловую и жилую функции, а также насытить проект деталями, которые определяют его комфорт. В "Искре" предусмотрено 130 квартир, 167 офисов, 36 коммерческих площадей и 83 машино-места в подземном паркинге. Также здесь будут уютные террасы, панорамные окна и виды на город — на парк рядом с домом, город, на вечерний закат.

Живой квартал "Искра". Источник: Предоставлено "КП"

Живой квартал "Искра". Источник: Предоставлено "КП"

Живой квартал "Искра". Источник: Предоставлено "КП"

Архитектура этого проекта однозначно станет достопримечательностью Индустриального района. Продуманный и динамичный силуэт удачно расположен на пересечении двух крупных улиц — 50 лет СССР и Георгиева.

От шума проезжей части защитит "зеленый буфер" парка и сквера, он же станет любимым местом отдыха горожан. Для этого застройщик по собственной инициативе разработал проект благоустройства территории, запланировал обновление зеленого каркаса, устройство игровых площадок и уголков для спокойного времяпрепровождения.

Памятник маршалу Победы Георгию Жукову. Фото: Предоставлено "КП"

Отметим, что компания "Мой Дом" уже начала благоустройство прилегающего сквера: на площади Жукова появился памятник маршалу Победы Георгию Жукову, газон и новый тротуар.

По данным сайта наш.дом.рф, на текущий момент на площадке комплекса заканчивается строительство подземной части. Застройщик приступает к возведению несущих конструкций. Наблюдать за ходом строительства может каждый желающий: в ограждении строительной площадки предусмотрено "панорамное окно". Оно расположено так, что "зритель" может "окунуться" в процесс, оставаясь в безопасности.

Застройщик "Мой Дом" работает на рынке недвижимости Барнаула 10 лет. За это время построено более 30 000 кв. м недвижимости, продано 720 квартир и 170 офисных помещений. Земельный банк компании — более 16 га. В работе шесть проектов. Пять из них в Барнауле, еще один проект в Республике Алтай. Ряд проектов получил значимые награды, в том числе "Золотую каску", став "Лучшей строительной площадкой".

Узнать больше о комплексе и записаться на экскурсию можно на сайте проекта или в бюро продаж "Мой Дом". Тел.: +7 (3852) 260 588.

Застройщик: ООО "СЗ "Искра", ИНН 2222901218.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

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