В центре Барнаула сдают третью очередь жилого комплекса «Дружба»

ЖК "Дружба" Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

В центре Барнаула завершается строительство третьей очереди жилого комплекса «Дружба». 16-этажный дом с символичным названием и продуманной инфраструктурой находится на пересечении переулка Ядринцева и улицы Шевченко.

ЖК "Дружба" Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

Высотка построена по монолитно-каркасной технологии, что является одной из самых долговечных и надежных вариантов жилья. Комплекс включает 240 квартир площадью от 25 до 67 квадратных метров. Интересной особенностью стали свободные планировки, позволяющие обустроить гардеробные, кладовые и дополнительные санузлы.

ЖК "Дружба" Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

ЖК "Дружба" Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

Ремонт подъездов выполнен из экологически чистых материалов. Большие панорамные окна наполняют помещения естественным освещением. Для комфорта гостей в холле первого этажа предусмотрена зона ожидания.

ЖК "Дружба" Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

«Современные жильцы все больше стремятся к комфорту и красоте, хотят, чтобы уже с первого шага в подъезде глазу было приятно. Жилой комплекс неспроста носит название "Дружба": этим мы подчеркиваем наше желание объединить людей в новом доме и создать ту самую дружную атмосферу», – рассказали в отделе продаж компании «Авангард».

ЖК "Дружба" Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

Застройщик сделал все для удобства жильцов с особенностями здоровья: на объекте предусмотрены безопасные пандусы и понижающие площадки. А придомовая территория обладает функциональным зонированием, включая спортивную и детскую площадки с озеленением и другими эстетическими элементами.

ЖК "Дружба" Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

ЖК "Дружба" Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

Двор закрыт от посторонних, а для автомобилистов предусмотрены парковочные места есть на красной линии вдоль переулка Ядринцева и улицы Шевченко. ЖК «Дружба» располагает двухуровневым подземным паркингом.

ЖК "Дружба" Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

В целом в компании отмечают, что, несмотря на географическое расположение жилого комплекса и его премиальное исполнение, он отличается оптимальной ценовой политикой.

ЖК "Дружба" Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

«Мы постепенно застраиваем эту часть города по переулку Ядринцева. Это центр Барнаула, но в то же время тихая, спокойная локация, в отличие, например, от проспекта Красноармейского. При этом в пешей доступности находится вся необходимая социальная инфраструктура: вузы, детские сады, школы, государственные организации», – добавили в отделе продаж.

ЖК "Дружба" Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

ЖК «Дружба» оценят те, для кого важны комфорт, безопасность и продуманную инфраструктуру.

Застройщик: ООО "СЗ "ИСК "Авангард"". С проектной декларацией и требуемой информацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

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ЖК "Дружба" Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

ЖК "Дружба" Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

ЖК "Дружба" Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

ЖК "Дружба" Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

ЖК "Дружба" Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

ЖК "Дружба" Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

ЖК "Дружба" Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

ЖК "Дружба" Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

ЖК "Дружба" Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП