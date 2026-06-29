Дома под соснами. Девелопер рассказал, как построил ЖК на тысячах "свай" в Барнауле

Зеленый квартал "Вышка". Источник: Предоставлено "КП"

Строительство зеленого квартала "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35б в Барнауле выходит на финишную прямую. Все пять корпусов уже подняты, и сейчас строители ведут завершающие работы. Проект, который с самого начала задумывался как пример бережного отношения к природе, действительно становится уникальным для краевой столицы — дома здесь буквально вырастают среди сосен, а не вытесняют их.

Зеленый квартал "Вышка". Источник: Предоставлено "КП"

Зеленый квартал "Вышка". Источник: Предоставлено "КП"

Как дома "вросли" в холмы

Главная архитектурная удача "Вышки" — ювелирная работа со сложным рельефом. Холмистый ландшафт удалось сохранить почти нетронутым, деревья продолжают расти, становясь неотъемлемой частью атмосферы квартала. Однако за этой визуальной легкостью стоит сложнейшая инженерная задача.

Зеленый квартал "Вышка". Источник: Предоставлено "КП"

Как рассказал руководитель проекта Константин Панюков, еще на этапе предпроектной подготовки геодезические изыскания не порадовали: грунт на участке оказался непростым.

Зеленый квартал "Вышка". Источник: Предоставлено "КП"

"Но решение мы нашли. Под вторым и третьим корпусами была применена технология усиления грунтов методом вертикального армирования и забетонировано более 230 армоэлементов под каждый фундамент. А под первым корпусом эта цифра вырастает почти в четыре раза — свыше тысячи армоэлементов диаметром 500 мм и глубиной от 6 до 9 метров. По сути, под наземной частью "Вышки" в грунте оказалось сопоставимое с ней количество бетона. Дополнительно мы устроили щебеночные подушки высотой до метра для равномерного распределения нагрузки".

Зеленый квартал "Вышка". Источник: Предоставлено "КП"

Удержать уникальный природный склон помогло шпунтовое ограждение высотой более восьми метров. Этот инженерный приём позволил сохранить и деревья, и естественный рельеф — для команды проекта это было принципиальным моментом с самого начала. "В итоге деревья и природный ландшафт остались почти нетронутыми, такими, какими их создала природа", — подчёркивает Константин Панюков.

После завершения работ по усилению грунтов были проведены статические испытания, результаты которых подтвердили требуемые расчетные характеристики грунта, указанные в проектной документации.

Зеленый квартал "Вышка". Источник: Предоставлено "КП"

Соответствие нормам

После возведения последнего этажа монолита всех корпусов, когда появилась полная нагрузка на основание, эксперты провели контрольную геодезическую съёмку. Она подтвердила: здания показали минимальную усадку.

"Это говорит об оправданности выбранного технического решения, — продолжает Константин Панюков. — Применённая нами технология усиления грунта гарантирует долговечность и устойчивость здания на века".

Все строительные решения, включая уникальный метод вертикального армирования и шпунтовое ограждение, реализованы в строгом соответствии с градостроительными нормами, подчёркивают в компании.

Как пояснила директор по правовым вопросам Юлия Гаврилова, строительство объекта ведется в соответствии с утвержденной проектной документацией, которая получила положительные заключения негосударственной экспертизы.

"Все необходимые экспертные заключения внесены в Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ЕГРЗ) и находятся в открытом доступе. Это подтверждает, что проект прошел предусмотренные законодательством процедуры и соответствует установленным градостроительным, техническим и иным нормативным требованиям", — отметила Юлия Гаврилова.

Зеленый квартал "Вышка". Источник: Предоставлено "КП"

По словам представителя компании, в информационном поле появляются высказывания, не имеющие под собой фактических оснований и содержащие недостоверные сведения о деятельности ООО "СЗ "Вышка" и реализуемом проекте.

"Компания действует исключительно в рамках действующего законодательства и реализует объект в соответствии с проектной документацией, прошедшей экспертизы. Наша позиция неоднократно подтверждалась вступившими в законную силу судебными решениями, которые свидетельствуют об обоснованности действий компании и отсутствии оснований для заявленных претензий третьих лиц", — подчеркнула Юлия Гаврилова.

В дальнейшем команду проекта ждет многоступенчатый процесс ввода комплекса в эксплуатацию. Проект и качество работы будут оценивать эксперты Государственного регионального строительного надзора. Именно они дадут "добро" на заселение жильцов.

Природная концепция

Сохранение природы — не просто удачное стечение обстоятельств, а стратегия застройщика. Основная идея проекта с самого начала заключалась в том, чтобы минимизировать вмешательство в природный ландшафт и сохранить как можно больше зелёных насаждений. В мае 2026 года наступил ключевой этап — масштабное озеленение территории. На эти цели девелопер "Мой Дом" выделил около 30 млн рублей.

Зеленый квартал "Вышка". Источник: Предоставлено "КП"

Зеленый каркас квартала создается из разных пород деревьев и кустарников, подобранных так, чтобы поддерживать красоту в любое время года. Согласно проекту, весной пространство украсят черемуха и рябина, летом — насыщенные массивы из многолетников, осенью — клен татарский и боярышник, а зимой выразительность территории поддержат хвойные композиции.

Зеленый квартал "Вышка". Источник: Предоставлено "КП"

Авторы концепции благоустройства подчеркивают: эта концепция — бережное продолжение природной среды, а не насаждение чужеродных растений.

Зеленый квартал "Вышка". Источник: Предоставлено "КП"

Квартал "Вышка" — пример того, как можно строить современное жильё, которое становится частью природы. Судя по тому, как органично корпуса вписались в сосновый бор и как бережно сохранены уникальные деревья, задумка удалась.

Зеленый квартал "Вышка". Источник: Предоставлено "КП"

Зеленый квартал "Вышка". Источник: Предоставлено "КП"

Застройщик: ООО "СЗ "Вышка".

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Рекламодатель: ООО "СЗ "Вышка", ИНН 2225225825