Почему недвижимость нового уровня становится частью инвестиционной повестки Алтая

Апарт-комплекс "Карлуу". Фото: Предоставлено "КП"

Недвижимость тоже получает новую роль. Сильный проект встраивается в экономику места, собирает вокруг себя поток, сервис, сценарии жизни и будущую капитализацию.

Для девелопера "Мой Дом" работа с местом стала частью подхода. Компания выбирает локации по потенциалу, изучает окружение, будущую аудиторию и роль проекта для города или региона. Разные объекты в портфеле объединяет общий принцип: строить не метры, а среду, у которой есть собственная логика роста.

Карлуу: первое касание с Алтаем

По данным ЕРЗ.РФ, средняя стоимость квадратного метра в строящихся домах Республики Алтай выросла с 34 тыс. рублей в 2015 году до 243 тыс. рублей к 2025 году. Рост поддерживают внутренний туризм, транспортная инфраструктура и дефицит качественного гостиничного предложения.

Апарт-комплекс "Карлуу" появляется в точке, где для многих начинается Алтай. Рядом находятся международный аэропорт Горно-Алтайска, федеральная трасса Р-256 "Чуйский тракт", туристические маршруты и деловая мобильность региона. Через эту связку проходят туристические, транзитные и корпоративные потоки.

Для инвестора такая локация дает рациональную основу спроса. Красивый вид можно повторить, интерьер можно скопировать, а концентрацию движения нельзя искусственно перенести. Когда поток идет через локацию, он начинает работать на стоимость актива.

Апарт-комплекс "Карлуу". Фото: Предоставлено "КП"

"Карлуу" строит инвестиционную модель вокруг уже существующего движения людей. Гость прилетает, едет дальше по региону, возвращается, останавливается по пути, совмещает отдых с работой, приезжает на мероприятие или деловую встречу. Так формируется несколько источников загрузки вместо одного сезонного сценария.

В проекте объединены апартаменты, отель уровня "4 звезды", торговые галереи, сервисная инфраструктура и профессиональное гостиничное управление. Собственнику не нужно заниматься бронированиями и операционными задачами. Управляющая модель переводит объект из покупки "под сдачу" в формат зрелого инвестиционного продукта.

Значение локации усиливает развитие транспортного узла. Новый терминал международного аэропорта Горно-Алтайска планируют запустить во втором квартале 2028 года. Прогнозируемый пассажиропоток после модернизации может достичь 2 млн человек в год. Потенциал Чуйского тракта к 2030 году может приблизиться к 4 млн человек ежегодно.

Проект дает инвестору две логики дохода. Капитализация актива на растущем рынке и арендная модель через гостиничное управление. На стоимость работают движение людей, развитие аэропорта, сила трассы, рост региона и новая аудитория Алтая.

Все подробности о проекте по ссылке https://moydom.su/projects/karluu/

Застройщик: ООО "СЗ "Энергия", с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

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