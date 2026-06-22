Почему недвижимость нового уровня становится частью инвестиционной повестки Алтая

Недвижимость тоже получает новую роль. Сильный проект встраивается в экономику места, собирает вокруг себя поток, сервис, сценарии жизни и будущую капитализацию.
Для девелопера "Мой Дом" работа с местом стала частью подхода. Компания выбирает локации по потенциалу, изучает окружение, будущую аудиторию и роль проекта для города или региона. Разные объекты в портфеле объединяет общий принцип: строить не метры, а среду, у которой есть собственная логика роста.
По данным ЕРЗ.РФ, средняя стоимость квадратного метра в строящихся домах Республики Алтай выросла с 34 тыс. рублей в 2015 году до 243 тыс. рублей к 2025 году. Рост поддерживают внутренний туризм, транспортная инфраструктура и дефицит качественного гостиничного предложения.
Апарт-комплекс "Карлуу" появляется в точке, где для многих начинается Алтай. Рядом находятся международный аэропорт Горно-Алтайска, федеральная трасса Р-256 "Чуйский тракт", туристические маршруты и деловая мобильность региона. Через эту связку проходят туристические, транзитные и корпоративные потоки.
Для инвестора такая локация дает рациональную основу спроса. Красивый вид можно повторить, интерьер можно скопировать, а концентрацию движения нельзя искусственно перенести. Когда поток идет через локацию, он начинает работать на стоимость актива.
"Карлуу" строит инвестиционную модель вокруг уже существующего движения людей. Гость прилетает, едет дальше по региону, возвращается, останавливается по пути, совмещает отдых с работой, приезжает на мероприятие или деловую встречу. Так формируется несколько источников загрузки вместо одного сезонного сценария.
В проекте объединены апартаменты, отель уровня "4 звезды", торговые галереи, сервисная инфраструктура и профессиональное гостиничное управление. Собственнику не нужно заниматься бронированиями и операционными задачами. Управляющая модель переводит объект из покупки "под сдачу" в формат зрелого инвестиционного продукта.
Значение локации усиливает развитие транспортного узла. Новый терминал международного аэропорта Горно-Алтайска планируют запустить во втором квартале 2028 года. Прогнозируемый пассажиропоток после модернизации может достичь 2 млн человек в год. Потенциал Чуйского тракта к 2030 году может приблизиться к 4 млн человек ежегодно.
Проект дает инвестору две логики дохода. Капитализация актива на растущем рынке и арендная модель через гостиничное управление. На стоимость работают движение людей, развитие аэропорта, сила трассы, рост региона и новая аудитория Алтая.
Все подробности о проекте по ссылке https://moydom.su/projects/karluu/
Застройщик: ООО "СЗ "Энергия", с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф
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