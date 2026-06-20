Алмагуль пожертвовала собой, спасая раненых Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

20 июня – день рождения Алмагуль Ендияновой. Фронтовая медсестра собиралась встретить 39-летие в отпуске, в кругу семьи на Алтае. Но 13 июня в родном селе звучал плач по ней на кладбище …

Молодая женщина погибла во время обстрела по госпиталю в ДНР 10 марта. Пожертвовав собой ради спасения раненых. В этой фразе нет ни капли преувеличения. О том, какой была Гуля и последних ее минутах - в материале «КП-Барнаул»

Даже птичке помогла

«Я за 20 лет своей жизни добрее людей не видела, - рассказывает племянница Снежана. -Такой человек она была, как ангел, правда. Всем помогала, все к ней тянулись, никому в помощи не отказывала».

«Она всегда хотела и умела помогать другим, очень светлая, дружелюбная», - вспоминают и друзья Алмагуль.

Гуля, по словам близких, с детства не могла пройти мимо брошенных кошек и щенков, всегда домой приносила, выхаживала.

«Помню, однажды птичка ударилась об наше окно и как-то там крылышко подвернула, и она даже этой птичке помогала, и в итоге эта птица через несколько дней улетела», - вспоминает Снежана.

По словам родственников, Алмагуль в детстве мечтала быть врачом и обладала особым даром.

«Талант у нее был к этому, даже я маленькая поранюсь, она быстро рану обработает, и как-то после ее легких рук все быстро заживало», - вспоминает племянница.

Алмагуль пожертвовала собой, спасая раненых Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Учиться на экономиста, по словам близких, дочь уговорил отец-бухгалтер. Алмагуль окончила экономический техникум, а затем отправилась в ГАГУ на экономическое направление. Но со слов родственников, экономика была ей не совсем по душе, поэтому и работы любимой не находилось.

В 2024 году Алмагуль прошла профпереподготовку и стала медсестрой по уходу за больными.

И все-таки уехала…

«Это было через год после гибели на СВО ее бывшего мужа, - рассказывает Снежана. - Они прожили девять лет, разошлись, но потом он с фронта звонил ей, говорил, что хочет все вернуть, просил увидеть хотя бы лицо ее по видеосвязи… Они душевно поговорили. А 10 ноября 2023 года он погиб, причем тоже спасая раненых товарищей».

Со слов Снежаны, ее тетя сильно переживала эту утрату.

«Кажется, именно с тех пор она решила ехать на фронт, раненым помогать, - рассказывает племянница. - Мы всей семьей отговаривали ее и даже ссорились каждый день по этому поводу. Она говорила, что мы ее не понимаем. Как помешалась на этой мысли. Потом мы уже устали отговаривать… Два раза у нее не получилось отправиться. Первый раз ей отказали. Второй раз машина по дороге сломалась, и она вернулась. А в третий раз все-таки уехала…»

В госпитале

На службу Алмагуль прибыла в 2025 году и работала в госпитале в Донецкой Народной Республике.

«Ее там все любили, шоколадками задаривали, - рассказывают близкие. Коллеги опытные, бойцы постарше называли ее дочей, а она парней юных раненых ласково называла «мои дети».

«Она очень переживала за них, – говорит Снежана. - Одному парню, память потерявшему помогла жену найти, позвонила ей. И не только ему помогла. Еще помню, звонит, плачет. Был боец, которому надо было отправляться уже на родину, а у него сердце остановилось за день до отправки домой…»

Последние дни

8 марта Алмагуль позвонила маме на Алтай, поздравила. Поделилась, что получила грамоту за службу. Успокаивала: все хорошо, обещалась приехать. Рассказывала, что и в госпитале кошка у нее есть спасенная…

А 10 марта ранним утром был налет дронов. Как тогда сообщало Минобороны РФ, в момент удара по зданию внутри находились более 130 пациентов и около 50 человек медицинского персонала.

«Нам потом звонили, рассказывали, когда началась бомбежка, часть людей могли выйти на улицу, в том числе и девочки медсестры. На улице подхватывали машины, увозили. Девочки, которые там выжили, говорили, что Альмагуль два раза по лестнице обратно забегала, раненых вытаскивала на улицу. Когда ее звали в машину, в укрытие, отводила руку: «Нет, вы что!?» и бежала снова в здание. Даже раненые, которых она вынесла, кричали ей: «Спасайся уже, не беги туда больше, но она и в третий раз побежала и …попала в эпицентр взрыва».

«Зная Алмагуль, я скажу, она не могла иначе, она бы не простила себе другое», - со слезами говорит родственница героини.

Алмагуль Ендоянова награждена Орденом Мужества посмертно.

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