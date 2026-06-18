В Барнауле откроется новый GravityFit с бассейном, рестораном и детским центром

Gravity Residence в зеленом квартале "Вышка". Фото: "Мой Дом"

20 июня застройщик "Мой Дом" и премиальный фитнес-клуб GravityFit презентуют Gravity Residence — новый велнес-бутик, который станет частью инфраструктуры зеленого квартала "Вышка".

"Вышка" — жилой квартал бизнес-класса на Змеиногорском тракте в окружении реликтового бора, известный своим обильным озеленением, которое отличает его от других ЖК города. Здесь застройщик формирует не только удобную жилую среду, но и продуманную инфраструктуру для повседневной жизни.

Одним из ключевых её элементов станет Gravity Residence. Проект объединит бассейн, фитнес-зал, детский центр с няней на дом и ресторан здоровой кухни. Для Барнаула это новый формат городской жизни, где спорт, отдых и забота о себе находятся в нескольких шагах от дома.

На презентации гостям покажут благоустройство и озеленение квартала, расскажут о готовности проекта, будущей инфраструктуре и подробно расскажут о концепции нового Gravity Residence.

Gravity Residence в зеленом квартале "Вышка". Фото: "Мой Дом"

Посетители примут участие в экскурсиях по территории, танцах и йоге, а также сделают коктейли и вместе с организаторами дадут старт новой коллаборации GravityFit и "Мой Дом".

Презентация Gravity Residence состоится 20 июня 2026 года в 11:00 на территории зеленого квартала "Вышка" ( Змеиногорский тракт, 37)

Бесплатно стать участником премьеры может любой желающий старше 18 лет по предварительной регистрации (количество мест ограничено). Зарегистрироваться можно по ссылке.

Застройщик: ООО "СЗ "Вышка".

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

Рекламодатель: ООО "СЗ "Вышка", ИНН 2225225825

18+