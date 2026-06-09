«Сначала прививка и карантин». Семья девочки, которую укусил бездомный кот на Алтае, приютила пушистого агрессора

С уличными кошками стоит быть осторожней Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Несколько дней назад в сети бурно обсуждали происшествие с пятилетней девочкой из Новоалтайска. Малышка увидела в подъезде печального кота и потянулась его погладить. В следующий момент испуганный котяра вцепился в ее руку.

Дошло до операции

Несмотря на то, что рану девочки обработали и поставили прививку от бешенства, возник отек, который не спадал. Кисть ребенка опухла и поднялась температура почти до 40 градусов.

Когда встревоженные родители привезли ребенка в больницу, хирурги поставили диагноз «флегмона левой кисти». Врачи вскрыли руку, удалили гной и поставили дренаж. В данный момент рана уже заживает.

Шрамы до сих пор

Судя по комментариям в сети, подобная ситуация с нападением котов отнюдь не редкая:

«Я так в детстве в шесть лет притащила во время дождя котика, жалко стало мне. Накормила его, вроде всё хорошо было сначала, гладила, он ласковый был, а потом как сорвался, вцепился мне в ноги, - вспоминает Екатерина.-Сначала за одну - когтями, зубами, потом - за другую. Котик был взрослый, мама прибежала и выкинула его в подъезд, меня помыла, обработала перекисью и зелёнкой. Буквально на следующий день тоже поднялась температура, ноги стали гнить, итог - все каникулы пролежала в больнице, очень плохо заживали раны, прошло больше 30 лет, а шрамы до сих пор».

«У моего сына была такая же ситуация - в 2024 году погладил котика во дворе, а потом операция - абсцесс правой кисти2, - рассказывает Евгения.

«О, у меня было тоже самое в детстве. Пришла к подруге в гости потискать котят, кошка вцепилась в руку клыками и драла задними лапами до изнеможения, пока мать подруги не накинула одеяло сверху на нее. Лечилась месяц и шрамы остались», - подхватила обсуждение Ирина.

«Я вам больше скажу, меня в апреле кот за ногу укусил, я 10 дней на больничном была, каждый день в травму ездила на физиолечение и промывание. Кошачий укус самый опасный», - комментирует Ольга

«Бездомыша» свозили к ветеринару

А кот-агрессор, кстати, остался жить в семье девочки. Об этом в комментариях рассказала знакомая семьи. Судя по ее словам, «бездомыша» свозили к ветеринару и поставили необходимые прививки. В семье, которую знакомая характеризует как очень хорошую и порядочную, уже были другие коты.

В сегодняшней ситуации с бешенством в Алтайском крае специалисты настоятельно рекомендуют обязательно ставить прививку от бешенства всем животным, которых вы хотите приютить.

«И для полной безопасности помещать в карантин на десять дней, - советует Ольга Камнева, хозяйка приюта «Территория спасения» в Новоалтайске. - Ситуация с бешенством в крае очень серьезная. С начала года было выявлено более 60 случаев заболевания у домашних животных. Цифра по сравнению с предыдущими годами очень большая. Поэтому всех котов, которых мне доставляют, я обязательно помещаю в клетки. И десять дней - строгий карантин».

Подсказка «КП»

Что делать при укусах животного:

- Обильно промойте рану под проточной водой (лучше с хозяйственным мылом) в течение 10–15 минут.

- Обработайте края раны антисептиком (перекись водорода, хлоргексидин или йод).

- Наложите чистую (желательно стерильную) повязку.

- Вам необходимо срочно показаться хирургу или травматологу для обработки раны и введения антирабической вакцины (от бешенства). В частности, в Барнауле работают круглосуточные травмпункты. Если пострадал взрослый, обратитесь в круглосуточный травмпункт на Комсомольском проспекте, 73, корп. 2 (тел.: (3852) 22-58-62) или в травмпункт на улице Георгиева, 51 (Горбольница № 9).

- Если пострадал ребенок, немедленно поезжайте в детский травмпункт на улице Георгиева, 13 (тел.: (3852)72-08-15).

- Если животное было без владельца (безнадзорным), о нем можно сообщить в комитет по благоустройству города Барнаула (тел.: (3852)37-19-34) или в организацию «Ласка» (тел.: (3852)57-35-57).]

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