Больше чем дом: как в нагорной части Барнаула создают новый формат премиальной жизни

Проект клубного дома "Авальман". Фото: Предоставлено "КП"

В Барнауле проектируют клубный дом "Авальман" — камерный премиальный проект девелопера "Мой Дом" в нагорной части города. В доме предусмотрено 20 квартир, атриум под стеклянной кровлей, гранд-лобби, приватная инфраструктура для жителей и подземный паркинг. О том, какие ценности транслирует будущий объект и как он впишется в локацию, поделился руководитель проекта Константин Овчинников.

Статус без показной роскоши

– Константин, вы говорите об "Авальмане" как о доме для уверенной и спокойной жизни. Что стоит за этой идеей?

– За последние годы заметно изменился сам покупатель. Люди чаще бывают в других городах, путешествуют, видят разные форматы жилья, хорошую архитектуру, отели, частные резиденции, общественные пространства. У них появился другой уровень насмотренности.

Проект клубного дома "Авальман". Фото: Предоставлено "КП"

В разговорах с покупателями становится всё меньше вопросов только о квадратных метрах и всё больше — о тишине, соседстве, качестве среды, повседневных сценариях. Поэтому "Авальман" — проект не про демонстрацию статуса, а про уверенный выбор. Для фасада мы выбрали классический архитектурный язык: нам важно, чтобы дом выглядел уместно не только сегодня, но и через 50 или 100 лет.

Локация с собственным характером

– Почему для проекта выбрали именно нагорную часть Барнаула?

– Мы всегда начинаем с локации, в которой уже есть ценность, и усиливаем её архитектурой, сервисами и благоустройством.

"Авальман" расположен рядом с известным горнолыжным комплексом, в экологичном районе, у соснового бора. Здесь есть тишина, чистый воздух, сложившееся окружение — и при этом до центра Барнаула можно добраться за 10–15 минут.

Для жителей это редкое сочетание: природа, активный отдых и городская доступность находятся рядом. Спуск на лыжах, прогулка по лесу или поездка в центр не требуют сложной логистики и могут стать частью обычного дня.

Проект клубного дома "Авальман". Фото: Предоставлено "КП"

Атриум вместо обычного двора

– Что стало главным архитектурным решением проекта?

– Изначально мы искали форму, которая даст ощущение частного, почти загородного дома, но при этом позволит максимально раскрыть участок. Так появилась идея дома с внутренним двором.

Позже мы решили накрыть этот двор стеклянным атриумом. Получилось большое многосветное пространство с собственным микроклиматом — не просто холл, а центральная часть дома.

Снаружи "Авальман" выглядит спокойно и сдержанно, а внутри раскрывается через свет, воздух, пластику и детали. Название проекта тоже повлияло на интерьер: горнолыжная тема проявилась в мягких, волнистых формах общественных пространств.

Проект клубного дома "Авальман". Фото: Предоставлено "КП"

Гранд-лобби как первое впечатление

– В проекте заявлено гранд-лобби с потолками шесть метров. Какую роль оно играет?

– Это первое пространство, по которому человек считывает уровень дома. Мы не хотели делать просто красивый холл у входа. Лобби должно быть парадным, просторным и спокойным — местом, где уже с первых шагов понятен характер проекта.

Высота потолков, свет, материалы, пластика интерьера, лаундж-зоны — всё работает на ощущение внутреннего масштаба. Важно, чтобы лобби не было транзитной зоной, через которую хочется быстрее пройти. Здесь можно встретить гостя, спокойно подождать, переключиться после города.

Проект клубного дома "Авальман". Фото: Предоставлено "КП"

С этой же логикой связана инфраструктура дома: консьерж-сервис 24/7, зоны для встреч, тренажёрный зал, СПА, детская комната и ресторан. Это не набор случайных функций, а возможность решить часть привычных дел внутри дома.

Паркинг как часть ежедневного маршрута

– Что принципиально важно в повседневном маршруте жителя?

– В премиальном доме важны не только фасад и интерьер, но и то, как человек каждый день возвращается домой: где он останавливается, как входит, как попадает в квартиру.

Одно из решений, которое жители будут ценить ежедневно, — входная группа со сквозным проездом. Это не декоративный приём, а удобство, которое работает в обычной жизни.

Отдельный элемент — подземный паркинг. Для такого дома он не может быть просто техническим помещением. Это продолжение общего уровня: простор, мягкое освещение, удобная навигация, ощущение безопасности. В проекте предусмотрено по три машино-места на квартиру — для людей, которые ценят комфорт, это важная часть свободы и контроля над временем.

Проект клубного дома "Авальман". Фото: Предоставлено "КП"

Дорогое и премиальное — не одно и то же

– Где проходит граница между просто дорогим продуктом и премиальной средой?

– Рынок часто предлагает дорогие квартиры, но не всегда предлагает другое качество жизни. Для нас премиальность — это не только материалы и первое впечатление. Важно, как устроены маршруты, насколько спокойно в общих пространствах, как работает безопасность, сервис и управляющая компания.

После заселения именно управление домом будет отвечать за то, чтобы проект сохранял заявленный уровень: в лобби, паркинге, общественных зонах, в ежедневной коммуникации с жителями.

Премиальность — это когда о времени, комфорте и достоинстве человека подумали заранее.

Для кого создаётся "Авальман"

– Кому подойдёт этот дом?

– "Авальман" — для людей, которым уже недостаточно просто большой квартиры или красивого фасада. Им важны среда, соседство, тишина, сервис и точность деталей.

Проект клубного дома "Авальман". Фото: Предоставлено "КП"

Такой человек много работает, часто принимает решения, умеет сравнивать и понимает разницу между дорогим продуктом и качеством жизни. Ему важно возвращаться домой без суеты: спокойно заехать в паркинг, подняться в квартиру, провести встречу, позаниматься спортом, побыть в тишине или выйти на террасу.

Поэтому "Авальман" — дом для уже сформированного образа жизни. Место, где приватность, эстетика, сервис и спокойствие становятся не исключением, а нормой.

Застройщик: ООО "СЗ "Авальман", с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

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