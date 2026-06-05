Больше чем дом: как в нагорной части Барнаула создают новый формат премиальной жизни

В Барнауле проектируют клубный дом "Авальман" — камерный премиальный проект девелопера "Мой Дом" в нагорной части города. В доме предусмотрено 20 квартир, атриум под стеклянной кровлей, гранд-лобби, приватная инфраструктура для жителей и подземный паркинг. О том, какие ценности транслирует будущий объект и как он впишется в локацию, поделился руководитель проекта Константин Овчинников.
– Константин, вы говорите об "Авальмане" как о доме для уверенной и спокойной жизни. Что стоит за этой идеей?
– За последние годы заметно изменился сам покупатель. Люди чаще бывают в других городах, путешествуют, видят разные форматы жилья, хорошую архитектуру, отели, частные резиденции, общественные пространства. У них появился другой уровень насмотренности.
В разговорах с покупателями становится всё меньше вопросов только о квадратных метрах и всё больше — о тишине, соседстве, качестве среды, повседневных сценариях. Поэтому "Авальман" — проект не про демонстрацию статуса, а про уверенный выбор. Для фасада мы выбрали классический архитектурный язык: нам важно, чтобы дом выглядел уместно не только сегодня, но и через 50 или 100 лет.
– Почему для проекта выбрали именно нагорную часть Барнаула?
– Мы всегда начинаем с локации, в которой уже есть ценность, и усиливаем её архитектурой, сервисами и благоустройством.
"Авальман" расположен рядом с известным горнолыжным комплексом, в экологичном районе, у соснового бора. Здесь есть тишина, чистый воздух, сложившееся окружение — и при этом до центра Барнаула можно добраться за 10–15 минут.
Для жителей это редкое сочетание: природа, активный отдых и городская доступность находятся рядом. Спуск на лыжах, прогулка по лесу или поездка в центр не требуют сложной логистики и могут стать частью обычного дня.
– Что стало главным архитектурным решением проекта?
– Изначально мы искали форму, которая даст ощущение частного, почти загородного дома, но при этом позволит максимально раскрыть участок. Так появилась идея дома с внутренним двором.
Позже мы решили накрыть этот двор стеклянным атриумом. Получилось большое многосветное пространство с собственным микроклиматом — не просто холл, а центральная часть дома.
Снаружи "Авальман" выглядит спокойно и сдержанно, а внутри раскрывается через свет, воздух, пластику и детали. Название проекта тоже повлияло на интерьер: горнолыжная тема проявилась в мягких, волнистых формах общественных пространств.
– В проекте заявлено гранд-лобби с потолками шесть метров. Какую роль оно играет?
– Это первое пространство, по которому человек считывает уровень дома. Мы не хотели делать просто красивый холл у входа. Лобби должно быть парадным, просторным и спокойным — местом, где уже с первых шагов понятен характер проекта.
Высота потолков, свет, материалы, пластика интерьера, лаундж-зоны — всё работает на ощущение внутреннего масштаба. Важно, чтобы лобби не было транзитной зоной, через которую хочется быстрее пройти. Здесь можно встретить гостя, спокойно подождать, переключиться после города.
С этой же логикой связана инфраструктура дома: консьерж-сервис 24/7, зоны для встреч, тренажёрный зал, СПА, детская комната и ресторан. Это не набор случайных функций, а возможность решить часть привычных дел внутри дома.
– Что принципиально важно в повседневном маршруте жителя?
– В премиальном доме важны не только фасад и интерьер, но и то, как человек каждый день возвращается домой: где он останавливается, как входит, как попадает в квартиру.
Одно из решений, которое жители будут ценить ежедневно, — входная группа со сквозным проездом. Это не декоративный приём, а удобство, которое работает в обычной жизни.
Отдельный элемент — подземный паркинг. Для такого дома он не может быть просто техническим помещением. Это продолжение общего уровня: простор, мягкое освещение, удобная навигация, ощущение безопасности. В проекте предусмотрено по три машино-места на квартиру — для людей, которые ценят комфорт, это важная часть свободы и контроля над временем.
– Где проходит граница между просто дорогим продуктом и премиальной средой?
– Рынок часто предлагает дорогие квартиры, но не всегда предлагает другое качество жизни. Для нас премиальность — это не только материалы и первое впечатление. Важно, как устроены маршруты, насколько спокойно в общих пространствах, как работает безопасность, сервис и управляющая компания.
После заселения именно управление домом будет отвечать за то, чтобы проект сохранял заявленный уровень: в лобби, паркинге, общественных зонах, в ежедневной коммуникации с жителями.
Премиальность — это когда о времени, комфорте и достоинстве человека подумали заранее.
– Кому подойдёт этот дом?
– "Авальман" — для людей, которым уже недостаточно просто большой квартиры или красивого фасада. Им важны среда, соседство, тишина, сервис и точность деталей.
Такой человек много работает, часто принимает решения, умеет сравнивать и понимает разницу между дорогим продуктом и качеством жизни. Ему важно возвращаться домой без суеты: спокойно заехать в паркинг, подняться в квартиру, провести встречу, позаниматься спортом, побыть в тишине или выйти на террасу.
Поэтому "Авальман" — дом для уже сформированного образа жизни. Место, где приватность, эстетика, сервис и спокойствие становятся не исключением, а нормой.
Застройщик: ООО "СЗ "Авальман", с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф
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