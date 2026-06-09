«Сейчас я на тебе оторвусь!» Сергей Шубенков отомстил Илье Авербуху на неделе легкой атлетики

Илья Авербух принял участие в неделе легкой атлетики Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прославленный фигурист и тренер Илья Авербух принял участие в Неделе легкой атлетики в Москве. Он совершил звездный забег и попал в колесо сансары: перед стартом его напутствовал алтайский легкоатлет Сергей Шубенков. А не так давно именно Авербух тренировал Сергея в «Ледниковом периоде».

В шоу «Ледниковый период» алтайский спринтер участвовал прошедшей зимой в паре с фигуристкой Елизаветой Худайбердиевой. Тогда спортсмен временно поменял беговые шиповки на коньки. И хотя это было просто шоу, волновался он вполне серьезно.

«Было волнение, прям как перед большими стартами. Я вообще обожаю соревноваться! Тут немного в другой плоскости соревнование, но я в восторге», - говорил Сергей.

И вот наступило лето. Самый сезон для легкоатлетов. И уже стал приятным событием начала лета – забеги на Никольской улице в Москве, где собираются не только спортсмены, но и звездные гости. Одним из них и стал Илья Авербух. В своем забеге он стал третьим. А после финиша сказал:

«Забавная встреча произошла с Шубенковым, который меня настраивал. Полгода я его тренировал стать фигуристом. Говорил ему: «тяни ноги», «держи спину». А сейчас он мне говорит: «сейчас я на тебе оторвусь! От бедра, сильнее, быстрее!». В общем жизнь бумеранг и сегодня меня уже Сергей Шубенков выпускал на старт. Конечно, это разные виды спорта, с разными задачами», - признался Илья Авербух.

Также Авербух признался, что планировал с другими участниками забега два варианта финиша: взяться за руки и пересечь линию вместе или по-настоящему выявить сильнейшего.

«Это соревнование, и спортсмены все равно должны бороться. В итоге ребята рванули, я рванул за ними, чуть чуть не догнал. Главное, чтобы не рванул себе задние приводящие мышцы, потому что пока у меня к ним вопросы. Все остальное замечательно», - говорит Илья Авербух.

К слову, Авербух участвовал в забеге с другими фигуристами. Победу одержал чемпион России по фигурному катанию Иван Букин, второе место занял олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

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