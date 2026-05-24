Белге природы и особый обряд Jажыл-Бӱр: как коренные народы Алтая предсказывают погоду без синоптиков

То, что мы называем «приметами», коренные народы Горного Алтая зовут «белге». Это не просто суеверие, а целая наука чтения знаков, по которым можно без специальных сервисов или синоптиков предсказать погоду. Подробностями поделилась специалист по экопросвещению Сайлюгемского нацпарка Дарья Барбачакова.

Это сейчас, чтобы посмотреть прогноз погоды на день, нужно всего лишь открыть телефон и сделать пару кликов. А раньше, во времена без гаджетов и интернета, люди были ближе к природе. Они учились наблюдать и примечать любые знаки, которые могли бы предупредить их о дожде или палящем солнце.

Вот лишь некоторые из алтайских примет:

- Если птицы прилетают рано и сразу вьют гнезда, то нас ждет ранняя весна и теплая погода;

- Красный восход говорит о том, что будет холодный день, а красный закат, наоборот, к теплу;

- Если летом мы собрали богатый урожай ягод и ореха, то зима будет снежной и холодной;

- Лошадь, которая зевает во время езды, исчезнувшие с виду муравьи, особые звуки бурундуков – все это может указывать на то, что будет дождь.

На Алтае до сих пор существуют и особые ритуалы. Чтобы узнать, каким будет предстоящее лето, проводят обряд Jажыл-Бӱр. Во время весенних молений люди возвышают дух местности, преподносят ему угощение и повязывают белые ленты на ветки деревьев. Священный Алтай благодарят за прошедшую зиму, просят о плодородии, хорошем лете, благополучии семей и защите от невзгод.

«После благопожелания Алтаю ритуал предсказания проводил особый человек - алкышчы. Он брал ритуальную чашу с подношениями и бросал ее резко через себя. Упадет вверх дном - лето будет холодным и неурожайным, вниз дном - духи благосклонны, а лето будет теплое и изобильное», - рассказали в Сайлюгемском нацпарке.

Осенью подобный ритуал проводят на осеннем молении Сары-Бӱр. Во время обряда люди восхваляют главного духа Алтая, а также духов местностей, гор и рек, и просят о благополучии и мягкой зиме.

