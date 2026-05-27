"Карлуу": апарт-комплекс на Алтае становится инвестиционным активом нового поколения

Апарт-комплекс "Карлуу". Фото: компания "Мой Дом"

Республика Алтай — в числе самых быстрорастущих рынков недвижимости в России. Пока большинство регионов демонстрирует умеренную динамику, Алтай переживает настоящий инвестиционный подъем. Это обусловлено сразу несколькими факторами: бурным ростом туризма, масштабным развитием транспортной инфраструктуры и дефицитом качественного гостиничного предложения.

На этом фоне проект апарт-комплекса "Карлуу" девелопера "Мой Дом", который реализуется в Майминском районе Республики Алтай, становится эффективным инвестиционным инструментом с высокой потенциальной доходностью.

Убедительная доходность

Согласно отчету портала "ЕРЗ.РФ", Республика Алтай вошла в число российских регионов с самым стремительным ростом стоимости новостроек за последние 10 лет. Если в 2015 году кв. метр строящегося жилья на Алтае стоил в среднем около 34 тысяч рублей, то к 2025 году показатель достиг уже 243 тысяч рублей. Таким образом, стоимость новостроек за десятилетие увеличилась в 7 раз.

Именно в этой фазе активного роста рынка появляется "Карлуу" — проект, объединяющий апартаменты, отель уровня "4 звезды", торговые галереи, сервисную инфраструктуру и профессиональное гостиничное управление.

Показатели потенциальной доходности проекта выглядят особенно убедительно на фоне классических инструментов инвестирования. Например, для апартамента площадью 24,6 кв. метра стоимостью 11,98 млн рублей прогнозируемая стоимость к моменту ввода комплекса в эксплуатацию может составить уже более 17 млн рублей.

При этом инвестор получает сразу два источника дохода: капитализацию стоимости самого актива и доход от аренды.

Годовой доход от сдачи такого апартамента в аренду может превысить 2 млн рублей.

Чистая прибыль может составить около 1,55 млн рублей в год.

Доходность от аренды оценивается на уровне 13% годовых, а с учетом роста стоимости недвижимости — до 24% годовых.

Срок окупаемости при арендной модели составляет около 7 лет, а при учете капитализации — порядка 4,5 лет, что для курортной недвижимости считается весьма привлекательным показателем на рынке.

Мощная основа для развития

Ключевой вопрос для любого инвестора: за счет чего достигаются такие показатели?

Первая предпосылка — профессиональная модель гостиничного управления. В "Карлуу" предусмотрены специальные программы доходности для собственников апартаментов.

Программа "Партнерство" предполагает распределение прибыли в соотношении 70% – в пользу инвестора и 30% — управляющей компании. Доход собственника напрямую зависит от загрузки комплекса и операционной эффективности объекта.

Для инвесторов, предпочитающих более прогнозируемую модель, предусмотрена программа "Старт" — фиксированная ежемесячная выплата в размере 80 тысяч рублей.

Таким образом, проект предлагает сразу две стратегии: участие в растущем гостиничном рынке с потенциально высокой доходностью или модель с заранее понятным денежным потоком.

Вторая важнейшая предпосылка — уникальная локация комплекса.

"Карлуу" расположен в непосредственной близости от международного аэропорта Горно-Алтайска и федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт". Уже сегодня аэропорт активно развивается, а запуск нового терминала запланирован на второй квартал 2028 года. Прогнозируемый пассажиропоток после модернизации может достигнуть 2 млн человек в год.

Не менее значим и потенциал Чуйского тракта. По прогнозам, к 2030 году трафик на этом направлении может достичь 4 млн человек ежегодно.

Для гостиничной недвижимости это означает постоянный поток гостей, высокую загрузку и устойчивый спрос на краткосрочное размещение.

Третьим фактором роста становится изменение федеральной политики в отношении туристической инфраструктуры региона. В мае 2026 года Президент России подписал постановление о создании игорной зоны в Республике Алтай. Подобные решения традиционно становятся мощным драйвером развития гостиничного рынка, сервисной инфраструктуры и стоимости недвижимости. На практике это означает рост туристического потока, увеличение продолжительности пребывания гостей и формирование новой аудитории платежеспособных посетителей.

В совокупности все эти факторы формируют для "Карлуу" сильную инвестиционную основу: ограниченное качественное предложение, растущий туристический рынок, масштабное развитие транспортной инфраструктуры и высокий потенциал капитализации недвижимости.

Сегодня Алтай переживает этап, который эксперты сравнивают с началом стремительного роста крупнейших курортных территорий. Проекты, стартовавшие в регионе именно сейчас, получают возможность войти в рынок на стадии его активного формирования.

В этом контексте покупка апартамента в "Карлуу" — не просто приобретение недвижимости, но и вложение в территорию, которая в ближайшие годы станет одним из главных туристических и инвестиционных центров России.

Застройщик: ООО "СЗ "Энергия", с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

