Сосны, черемуха и хосты. Как квартал "Вышка" становится по-настоящему зеленым

Озеленение квартала "Вышка". Фото: Предоставлено "КП"

Для квартала "Вышка" зеленые насаждения — полноценная часть архитектурной концепции. В ней природная среда рассматривается как основа атмосферы жилого пространства. Без учета прочих расходов на развитие территории девелопер "Мой Дом" выделил на этот этап около 30 млн рублей. Работы стартовали: в мае на площадку прибыли первые деревья и кустарники. Специалисты временно прикопали их, чтобы подготовить к высадке на постоянные места. Рассказываем, какими красками будет украшен проект девелопера "Мой Дом" в нагорной части Барнаула.

Природа — главный архитектор

Главной ценностью места, где строится квартал "Вышка", архитекторы называют уже существующие крупномерные деревья и видовые точки на прилегающий сосновый массив. Именно поэтому в основу озеленения положено сохранение "зеленого наследия", формировавшегося здесь десятилетиями.

Композиционным каркасом квартала станет аллея взрослых деревьев. Их задача — передать дух места, сформировать ощущение зрелости пространства и создать особый микроклимат. Высокие кроны сформируют верхний ярус озеленения, защищая дворы и прогулочные маршруты от перегрева летом и смягчая ветры зимой. Благодаря центральной аллее территория приобретет характер естественного природного парка, встроенного в жилую среду.

Озеленение квартала "Вышка". Фото: Предоставлено "КП"

В ритме сезонов

Одним из ключевых принципов проекта стало поддержание выразительности насаждений в любой сезон. Поэтому при подборе растений учитывался не только период их цветения, но и разнообразие форм крон, оттенков листвы, фактур ветвей и даже декоративность плодов в зимний период.

Весной пространство квартала "Вышка" украсят цветущие черемуха и рябина. Летом будут появляться насыщенные зеленые массивы из многолетников и кустарников. Среди них — бруннера крупнолистная, спиреи, гейхеры, хосты, метельчатые гортензии и декоративные герани.

Осенью яркие акценты расставят клен татарский, боярышник и пузыреплодник. Зимой выразительность территории поддержат силуэты крупных деревьев и хвойные композиции.

Биоценоз как основа

Авторы концепции озеленения квартала подчеркивают: задача проекта состоит в бережном продолжении природной среды. Поэтому растения подбирались по принципу биоценоза — естественного соседства видов, характерных для данной местности.

Растения планируется высаживать в композициях, напоминающих лиственные подлески, широко распространенные в нагорной части Барнаула. Такой подход позволит сохранить природное биоразнообразие территории и сделать озеленение визуально естественным.

При этом большое внимание уделяется фактуре и палитре растений. Сочетание разных оттенков зелени, форм листьев, контраст листвы и стеблей поможет создать сложную, "живую" картину, которая будет меняться в течение года.

Игра света

Важной частью концепции стала и работа со светом. Архитекторы проекта учитывали, как ощутимо солнечный свет влияет на наше восприятие пространства и уровень комфорта. Перед архитекторами стояла задача сохранить достаточную освещенность функциональных зон и при этом придать камерности и уюта прогулочным маршрутам и местам отдыха.

Озеленение для "Вышки" — без преувеличения один из важнейших этапов и одно из главных составляющих идентичности квартала. Природа и жизнь, наконец, возвращаются на первый план и становятся неотъемлемой частью архитектуры — живой, изменчивой и притягательной.

Застройщик: ООО "СЗ "Вышка". С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

