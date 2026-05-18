На видном месте: как локация проекта "Карлуу" развивается вместе с Республикой Алтай

Апарт-комплекс "Карлуу".

Сегодня Республика Алтай переживает наиболее заметный этап трансформации за последние десятилетия. Регион, который долгое время воспринимался как место сезонного отдыха и локального туризма, постепенно становится центром международного туристического и делового притяжения. И именно в этой точке роста зародилась идея апарт-комплекса "Карлуу" — проекта, сильная сторона которого заключается не только в возможностях инфраструктуры, но и в уникальном местоположении.

Проект реализуется в поселке Карлушка Майминского района, в шаговой доступности от Международного аэропорта Горно-Алтайска. Такое расположение для Алтая сегодня можно считать эксклюзивным. В условиях, когда транспортная доступность является одним из определяющих факторов успеха проектов в сфере гостеприимства, "Карлуу" получает стратегическое преимущество уже на старте.

Комплекс располагается прямо у "главных ворот" Республики Алтай. Расстояние до аэропорта — всего 1 километр: дорога пешком занимает не более 15 минут, а с учетом обустройства прямого пешеходного пути — и того меньше. Для туриста это означает быстрый доступ к комфорту после перелета и экономию времени и сил.

Напомним, что аэропорт Горно-Алтайска находится в стадии масштабной реконструкции. ПАО "Сбербанк" еще в 2024 году объявило о планах по реновации инфраструктуры и увеличению пассажиропотока с 150 тысяч до 1,5 миллиона человек в год.

Помимо продления взлётно-посадочной полосы, реконструкция предусматривает расширение перрона, увеличение количества стоянок воздушных судов, строительство новой магистральной рулёжной дорожки и здания аварийно-спасательной службы.

В результате к 2028 году в Горно-Алтайске появится новый современный терминал с пропускной способностью до 800 пассажиров в час на внутренних авиалиниях и до 200 — на международных. Такая трансформация способна коренным образом повлиять на экономику региона.

Сегодня прямые рейсы в Горно-Алтайск доступны из 11 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Перми, Уфы, Омска и Сургута. Перелет из Москвы занимает около 4,5 часов — это делает удаленный почти на 4 тыс. км Алтай значительно ближе для туристов и инвесторов из центральной части страны.

Не менее важным преимуществом "Карлуу" является его расположение вблизи Чуйского тракта. Для Алтая он не только главная транспортная артерия, но и самостоятельный туристический бренд. Миллионы путешественников ежегодно выбирают автомобильные маршруты именно ради возможности проехать по Чуйскому тракту и увидеть захватывающие дух природные ландшафты.

По данным Министерства экономического развития Республики Алтай, по итогам 2025 года туристический поток в Республику Алтай достиг отметки 2,8 млн гостей, более 70% из которых прибыли в регион на автомобилях.

Занимая выгодную позицию на пересечении этих потоков, "Карлуу" предлагает все возможные сервисы и удобства, которые могут понадобиться туристу в пути. К тому же это удобная стартовая точка для путешествий по всему Алтаю: в течение получаса можно добраться до курорта "Манжерок" и Бирюзовой Катуни, за 2 часа — до Белокурихи и Чемала, за 4 часа — до Телецкого озера.

"Карлуу" непременно займет свое место в новой модели развития региона, в которой Алтай не воспринимается только лишь как центр природного туризма, а становится местом сосредоточения современной инфраструктуры, бизнеса, возможностей для отдыха и мобильности.

