Бизнес в гармонии с природой: стартовали продажи офисов в новом проекте "Кордон"

Бизнес-центр "Кордон". Источник: Компания "Мой дом"

В нагорной части Барнаула началось строительство необычного коммерческого объекта — бизнес-центра "Кордон". Новый проект девелопера "Мой Дом" сочетает в себе современное офисное здание, спортивный комплекс и характерное для этой территории спокойное природное окружение. Из этих составляющих формируется новый для Барнаула образ деловой среды.

"Кордон" — это 9-этажный бизнес-центр со встроенным спортивным комплексом и подземным паркингом. В здании предусмотрено 86 офисов площадью от 22 до 252 кв. метров, а также 50 машино-мест. Разнообразие планировок позволяет подобрать помещение под разные форматы деловых пространств: как для небольших компаний и частных предпринимателей, так и для более крупных команд.

Специфика проекта начинается с его расположения. Бизнес-центр строится на Змеиногорском тракте вблизи ленточного бора. Благодаря этому рабочие пространства здесь воспринимаются иначе: панорамные виды на лес, обилие естественного света и ощущение близости природы делают рабочую атмосферу более спокойной.

Все офисы в "Кордоне" имеют доступ на открытые террасы. Они смогут играть роль зон отдыха, мест для проведения деловых встреч или неформального общения. Ценная возможность выйти на свежий воздух во время рабочего дня — все еще редкость для деловой среды Барнаула.

Интерьеры офисов будут выполнены в природных оттенках с использованием современных материалов. Нейтральная отделка поможет настроиться на рабочий лад или при желании адаптировать пространство под индивидуальный стиль компании.

Еще одно преимущество проекта — благоприятный микроклимат и живая природа вокруг. В пешей доступности от него – Барнаульский дендрарий, горнолыжный комплекс "Авальман", лыжная база "Динамо", Трасса здоровья. Для сотрудников бизнес-центра прогулка по ботаническому саду в обеденный перерыв может стать привычной частью рабочего дня.

Однако главная особенность проекта состоит в том, что "Кордон" станет первым в городе бизнес-центром со встроенным спорткомплексом. Это особенно важно для этого микрорайона – здесь недостаточно собственных спортивных объектов, и многим жителям приходится выезжать в центр для занятий спортом. Новый комплекс упростит задачу поддержания активного образа жизни — как для сотрудников бизнес-центра, так и для местных жителей.

Спортивный сектор включает две зоны: фитнес-зал площадью 412 кв. метров и универсальную крытую площадку более 1 тыс. кв. метров. Пространство позволит проводить индивидуальные тренировки, групповые занятия и даже соревнования локального уровня.

В компании "Мой Дом" подчеркивают, что проект призван не только создать современную коммерческую недвижимость, но и повлиять на качество жизни жителей нагорной части города — сделать для них спорт и активный образ жизни более доступными.

Изюминкой спортивного комплекса станет архитектурное решение. Его купол имеет плавную изогнутую форму, которая играет на контрасте со строгой геометрией офисной части здания. Такое решение было выбрано не только ради визуального эффекта: переменная высота кровли позволит сохранить инсоляцию нижних этажей соседнего жилого дома.

В девелоперской компании отмечают, что проект ориентирован сразу на несколько категорий покупателей: предпринимателей, которым требуется современный офис недалеко от центра города, жителей нагорной части, желающих работать недалеко от дома, а также инвесторов, рассматривающих покупку офисов для последующей сдачи в аренду.

Продажи офисов бизнес-центра "Кордон" уже открыты. Девелопер уверен, что проект, сочетающий современные рабочие пространства и возможность заниматься спортом со свежестью лесного воздуха и спокойствием окружения, откроет новую главу деловой жизни на Горе.

