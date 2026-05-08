Строительство жилого комплекса "Меланж" идет уверенно и по графику

Жилой комплекс "Меланж", который строится рядом с парком "Изумрудный" в Барнауле, продолжают возводить в плановом режиме. Недавнее возгорание на площадке никак не повлияло на график и объем работ, разъяснил девелопер "Мой Дом".

По данным обследования, причиной инцидента, случившегося в середине апреля, стало попадание искры сварочного аппарата на упаковку утеплителя, складированного на площадке. В результате началось тление упаковки, оно привело к возгоранию стройматериала и сопровождалось задымлением фасада.

Застройщик подчеркнул, что возгорание было локальным и его оперативно взяли под контроль. Все последствия устранили в кратчайшие сроки. Конструктив здания от воздействия огня не пострадал.

После происшествия специалисты провели обследование несущих конструкций и не выявили нарушения их целостности. Это подтверждает, что задымление не было следствием прямого воздействия пламени на конструктив здания.

Впоследствии строители провели восстановительные работы на данном участке: заменили фасадные элементы, включая утеплитель и подсистему, конструкции очистили от следов копоти.

Сегодня строительство жилого комплекса "Меланж" идет строго по графику, без остановок, с сохранением заданного темпа.

В апреле застройщик завершил на объекте несколько этапов:

- утеплил фасад и установил фасадные подсистемы на секциях 1 и 2,

- выполнил кирпичную кладку 9-го этажа на секциях 1–4, смонтировал стояки водоснабжения и канализации,

- забетонировал плиту перекрытия подземного паркинга,

- производит устройство навесного фасада на секциях 2 и 3 вдоль улицы Сизова.

В мае планируется завершить черновую кладку на всех пяти секциях здания и все оставшиеся монолитные работы, закончить устройство кровли на секциях 2 и 3, обустроить внутренние сети отопления, электро– и водоснабжения, начать штукатурные работы, довести до 90% готовность лицевого фасада секций 2 и 3 по ул. Сизова, начать устройство навесного фасада на секциях 1 и 2 со стороны пр. 9 Мая и ряд других работ.

На объекте приняты меры по усилению контроля за пожарной безопасностью, все работы ведутся с соблюдением нормативов и стандартов, подчеркнули в компании "Мой Дом". Ситуация полностью урегулирована, и у заинтересованных лиц нет оснований для беспокойства.

Застройщик – ООО "СЗ "Изумрудный квартал". С проектной декларацией и требуемой информацией можно ознакомиться на сайте: наш.дом.рф.

