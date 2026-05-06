В Алтайском крае председателя потребительского кооператива заподозрили в многомиллионном мошенничестве. Как сообщает МВД-Медиа, 47-летняя женщина могла обмануть 56 человек, а сумма ущерба приблизилась к 60 млн рублей.

Как полагают следователи, для личного обогащения предполагаемая мошенница решила использовать безупречную репутацию торгово-потребительского кооператива, которому доверяли на протяжении 20 лет. Располагалась организация в Благовещенском районе. С сентября 2019 по декабрь 2024 года женщина начала привлекать финансы граждан, убеждая их в том, что они станут успешными инвесторами. Клиенты заключали с ТПК договорили, согласно которым делали добровольные паевые взносы, а взамен женщина обещала им прибыль за счет дальнейшего использования средств для выдачи займов под высокий процент.

Однако делиться дамочка не любила. По данным следствия, активы, которые доверяли люди, женщина не пускала в оборот, а присваивала и тратила на себя и собственные желания. Общий ущерб составил больше 59 млн рублей.

Потерпевшими были признаны 56 человек в возрасте от 20 до 80 лет.

«Противоправная деятельность недобросовестной председательницы торгово-потребительского кооператива была пресечена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю в конце 2024 года. В ходе обысков полицейские изъяли документацию и электронные носители, имеющие значение для расследования совершённых фигуранткой мошенничеств», - отметили в полиции.

К слову, по признакам преступления следователи возбудили 56 уголовных дел.

