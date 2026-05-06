Футбольные ворота придавили подростка на Алтае

Футбольные ворота не были закреплены Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

На Алтае возбуждено уголовное дело по ч 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая тяжкий вред здоровью), сообщает региональный следком. После посещения спортплощадки подросток оказался в реанимации. ЧП произошло 25 апреля в поселке Санниково Первомайского района.

Медики прогнозов не дают

«На площадке в центре села рядом с сельсоветом стоят эти незакрепленные ворота, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ. - В тот день они своей тяжестью придавили подростка, который решил подтянуться во время игры в мяч».

По словам очевидцев, в первые пять минут парень в шоке сам вылез из-под ворот. Потом побледнел, стал тяжело дышать и упал в обморок. Медики доставили юношу в больницу скорой медицинской помощи с тяжелыми травмами внутренних органов. Вот уже больше десяти суток как пострадавший находится на ИВЛ в реанимации. Состояние подростка остается тяжелым, медики прогнозов не дают.

Мнение эксперта

«Как судебный эксперт в области строительства я могу дать однозначную оценку ЧП в Санниково. Это прямое нарушение требований ГОСТ Р 55664-2013, - комментирует Виктор Омелянчук, судебный строительно-технический эксперт, юрист. - На предоставленных в СМИ фотографиях с площадки отчётливо видно: ворота имеют проушины — монтажные отверстия в нижней части рамы, предназначенные именно для анкерного крепления к основанию. Однако анкерные болты отсутствуют. Ворота стояли незакреплёнными. Стандарт прямо предписывает, что ворота должны быть защищены от опрокидывания, а перед использованием необходимо проверять прочность затяжки всех соединений и регулярно повторять такую проверку».

По оценке эксперта, ответственные лица допустили сразу несколько грубых нарушений: ворота не были анкерно закреплены к основанию, несмотря на наличие конструктивных проушин для этого; противовесы, по признанию самой администрации, также не были установлены после зимы; площадка при этом не была надлежащим образом закрыта для посещения.

«Всё это в совокупности свидетельствует о систематической халатности при эксплуатации объекта. Следственному комитету предстоит установить конкретных виновных, однако с технической точки зрения трагедия была предсказуема и предотвратима. Ворота с проушинами без анкеров — это не оборудование, введённое в эксплуатацию, это потенциальный снаряд», - считает Виктор Омелянчук.

«Следователи дадут оценку действиям должностных лиц администрации, отвечающих за безопасность площадки», - сообщает пресс-служба СУ СК Алтайского края.

Прокурор края Антон Герман поставил на контроль установление причин и ход расследования. Проверка продолжается.

