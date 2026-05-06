«Комсомольская правда»-Барнаул» возглавила качественный рейтинг СМИ по итогам апреля

Накануне Дзен совместно с Mediascope расширили географию рейтинга СМИ: в обновлении стали доступны данные сразу по 15 новым регионам, в том числе и по Барнаулу. По итогам апреля первое место в качественном рейтинге заняла редакция «Комсомольская правда»-Барнаул».

При подготовке рейтинга учитываются показатели СМИ в блогах и новостях. В число важных показателей входят цитируемость, оперативность, а также качество заголовков, число подписчиков, время дочитывания, глубина просмотра, CTR (кликабельность), уровень вовлечения, процент дочитываний и так далее. Рейтинг составляется ежемесячно.

По итогам апреля качественный топ СМИ региона выглядит следующим образом:

1. «Комсомольская правда» - Барнаул»

2. «Алтапресс»

3. «Толк»

4. «Московский Комсомолец на Алтае»

5. «Банкфакс»

6. «Катунь24»

7. «Аргументы и Факты – Алтай»

8. «Бийский рабочий»

9. «Атмосфера»

10. Информационное агентство «Амител»

Также по итогам апреля был представлен количественный рейтинг СМИ, который отражает общий объем аудитории и охват контента. Топ представлен следующим образом:

1. «Толк»

2. «Алтапресс»

3. Информационное агентство «Амител»

4. «Комсомольская правда» - Барнаул»

5. «Московский Комсомолец на Алтае»

6. «Вести Алтай»

7. «Банкфакс»

8. «Бийский рабочий»

9. «Аргументы и Факты – Алтай»

10. «Катунь 24»

К слову, помимо Барнаула рейтинг теперь доступен для Омска, Перми, Воронежа, Тулы, Владивостока, Волгограда, Саратова, Хабаровска, Тюмени, Ижевска, Иркутска, Ульяновска, Ярославля и Салехарда. Как сообщает Дзен, теперь в рейтинге доступна статистика по визитам, которая отражает динамику за текущий день и последнюю неделю. Цифры обновляются ежечасно.