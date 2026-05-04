Банки вырастают в экосистемы. Что за этим стоит?

В беседе с "КП"-Барнаул" директор Алтайского филиала РСХБ Николай Бойко рассказал о тенденции развития финансовых институтов в сторону цифровых мегаполисов. Как меняется банковская система через цифровизацию, зачем нужна биометрия и растёт ли финансовая грамотность - в нашем материале.

— В современном мире банк перестаёт быть просто защищённым зданием. Многие сервисы уходят в онлайн. Как вы видите будущее банковской отрасли?

К концу прошлого года уровень цифровизации финансовых услуг в стране превысил 80 %, по словам премьер-министра Михаил Мишустина. Это важно, потому что развитие внутренней независимой инфраструктуры является ключевым для укрепления финансового суверенитета страны. Системно значимые банки активно участвуют в процессе цифровизации финансовых услуг. Мы, например, работаем над совершенствованием и наполнением своей цифровой экосистемы на стыке финансов и АПК.

— Насколько важна цифровизация понятно, но насколько она безопасна. Например, как построена работа с биометрией, где она хранится, надёжно ли это хранилище?

Биометрия в банковской сфере — это в первую очередь удобство и безопасность для клиентов. Изображение и голос уникальны, это даёт высокую точность идентификации. По сути никто не может получить доступ к счетам, кроме самого клиента. С биометрией доступ к услугам банка становится проще и быстрее, да и не только банка — такая аутентификация применяется в здравоохранении, образовании, ритейле, при получении государственных услуг.

Согласно Федеральному закону № 572, все собранные данные хранятся в единой государственной системе. Чтобы получить доступ к аккредитации для работы с биометрическими данными, нужно обеспечить безопасность персональных данных, взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ, а также использовать российское программное обеспечение.

— Цифровизация затрагивает не только банковский сектор, но и сферу АПК. В связи с этим, нуждаются ли фермеры в повышении квалификации? Какие для этого есть программы?

Новые технологии появляются постоянно, сейчас в агроделе всё шире используется искусственный интеллект, беспилотные аппараты, автоматизируются различные процессы. На Алтае для фермеров ежегодно запускается специальный образовательный проект при поддержке Правительства региона и Минсельхоза, где участники бесплатно изучают аспекты организации сельскохозяйственного бизнеса, могут просчитать нюансы запуска собственного проекта в области агробизнеса с учётом действующих мер государственной поддержки АПК.

— Что ни день мы слышим про обманутых мошенниками людей. И ведь нельзя просто призывать быть бдительными, важно поднимать финансовую грамотность населения.

— Мне кажется, что особенно в этом нуждаются люди постарше. Для них ведётся активная информационная работа многими участниками финансового сектора. Финансовой грамотностью населения — это важнейшая составляющая коммуникаций с клиентами, особенно учитывая активное развитие «цифры».