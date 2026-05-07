Новые и постоянные авиарейсы: какие направления предлагают аэропорты Алтая

Большой туристический сезон с потоком летних отпускников уже близко. И Алтай остается одним из самых привлекательных мест для путешественников. География прямого авиасообщения растет, добавляя все новые и новые города. О том, какие новые направления появятся и уже появились в 2026 году – в материале «КП»-Барнаул».

Новые направления аэропорта Горно-Алтайска

4 мая международный аэропорт Горно-Алтайска принял первый прямой регулярный авиарейс из Красноярска. Самолет Embraer 170 доставил в столицу Республики Алтай 76 пассажиров.

«Прямые перелёты по маршруту Красноярск – Горно-Алтайск – Красноярск будут выполнятся два раза в неделю до конца августа текущего года. Вылет из Красноярска по четвергам и субботам, обратно из Горно-Алтайска – по средам и воскресеньям. Время в пути между городами составит 1 час 25 минут», - сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Расширение географии полётов свидетельствует о растущем интересе к региону со стороны гостей и туристического бизнеса», - сообщала первый заместитель министра экономического развития региона Ольга Филипенкова на пресс-конференции, организованной ТАСС.

Также замминистра отметила, что власти находятся в постоянном диалоге с авиакомпаниями и Минтрансом Республики Алтай. Не исключено, что в скором времени появятся и другие новые направления. Одно из таких направлений, по которому ведутся переговоры – Владивосток.

«Всеми переговорами занимается Минтранс Республики Алтай. Раз в полгода есть возможность добавлять новые рейсы. Поэтому планируем, что во второй половине 2026 года удастся поставить рейс во Владивосток. Если нет, то уже в 2027 году», - сообщала Ольга Филипенкова.

Авиарейсы в Республику Алтай

Сейчас в аэропорту Горно-Алтайска обслуживает 14 направлений перелетов. Кроме только что проявившего в списке Красноярска, в число направлений входят:

Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Уфа, Красноярск, Омск, Чита, Сургут, Оренбург, Пермь, Иркутск.

Новые направления аэропорта Барнаула

Аэропорт имение Г.С. Титова в Барнауле обслуживает кроме внутренних рейсов, также и направления международные. Так в начале мая состоялся первый рейс вьетнамской авиакомпании VietJet Airlines по маршруту Барнаул - Дананг. В полет отправились 189 пассажиров.

«Полетная программа VietJet Airlines из Барнаула согласована до конца весенне-летнего периода. Рейсы будут выполняться 1 раз в 10 дней на современных самолётах Airbus A321neo вместимостью до 240 пассажиров», - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Авиарейсы в Барнаул

Всего барнаульский аэропорт обслуживает 10 внутренних рейсов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Сочи, Сургут, Улан-Удэ и Чита.

А вот список теплых стран для туристов «ограничен» Вьетнамом. Улететь на отдых в эту азиатскую страну можно в Ханой, Камрань и уже упомянутый Дананг.

