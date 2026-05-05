«Аптекой пахнешь»: военная история 15-летней медсестры из Барнаула

Медсестры поликлиники №4 в 1950 году (из семейного архива Анны Сельцовой)

Барнаулец Владимир Сельцов пойдет в Бессмертном полку с портретом мамы Анны Павловны Сельцовой - медсестры военного госпиталя. 5 мая 2026 года исполняется 100 лет со дня ее рождения. Накануне юбилейной даты сын рассказал «Комсомолке» несколько интересных фактов из жизни своей героической мамы.

Сиротская доля

«Мама моя родилась в селе Раздолье неподалеку от Барнаула. И детство ее было трудным, - рассказывает Сельцов. - Из-за начавшейся сплошной коллективизации семья попала под раскулачивание. От высшей меры и Нарыма спасло то, что у тяти, как мама звала своего папу, не было наемных работников. Но вскоре тятю сразила свирепствовавшая в то время малярия, а жена его (мамина мама) погибла от сепсиса».

По словам рассказчика, девочку Аню после смерти родителей взял к себе старший брат, живущий на горе.

«Огород, кормивший семью и дающий небольшой денежный приварок, приходилось поливать с утра до вечера, - рассказывает Владимир Сельцов. - Воду носили на коромысле из колодца, который вычерпывали ковшами до дна, и долго стояли в очереди, ожидая, когда вода наполнит его вновь. Заготавливали на зиму топливо, для чего ловили на Оби плавающие бревна и, с трудом вытащив их на берег, таскали по крутизне домой, предварительно распилив и расколов чурки. Летом наиглавнейшей задачей Ани было накормить корову (скот в нагорной части города в ту пору держали многие). Летом траву рвали в лесу, зимой же надо было ходить за сеном через Обь, проваливаясь по пояс в сугробы, и на санках возить его домой».

Анна Сельцова справа (из семейного архива)

Курсы медсестер

Когда началась война, Ане было 15лет. В седьмом классе, как и многие ее подруги, она записалась на РОКковские (российское общество красного креста) курсы по подготовке медицинских сестер и санитарных инструкторов.

«В учебных комнатах было до того холодно, что они сидели, не раздеваясь, в пальто, держа чернильницы в руках. Практические навыки: перевязки, наложение давящих повязок, жгута оттачивали и шлифовали дома. Племянники, по воспоминаниям мамы, ходили по дому, кто с перебинтованной рукой на перевязи, кто с забинтованной в виде «шапочки» головой», - рассказывает Владимир Сельцов.

Практику юные медсестры проходили в госпитале №1511 на Старом базаре напротив «керосинки» у Барнаулки, около Знаменского собора. От увиденного там было страшно, и в первые минуты будущих медсестер охватил ужас - справимся ли? Госпиталь был переполнен, раненые лежали даже в коридорах: без рук, без ног. Но это были лишь первые минуты. Вскоре девочки, получившие удостоверения об окончании курсов, уже собирались на фронт.

«Детский сад не берем»

«Чтобы попасть на фронт, Ане пришлось пойти на хитрость - возраст у нее был не призывной. Мама тайно в метриках исправила свой год рождения. Дивизия формировалась в Барнауле, и девочки со дня на день ждали эшелона, - рассказывает Владимир Сельцов. - Уже выдавали форму, на следующий день отправление. После торжественного построения на перроне пошли рассаживаться по вагонам и надо же было такому случиться - в этот самый момент проходивший рядом начальник эшелона обратил внимание на малюсенькую девочку. При внимательной проверке документов выявили исправление года рождения. «Детский сад не берем», - тихо, но твердо сказал начальник и по-отцовски бережно приобнял Анюту. Потом мама моя бежала по шпалам со слезами и, не помня себя, прибежала в госпиталь №1511».

Старшая медсестра Анна Сельцова (из семейного архива)

«У нас тоже фронт»

Заведующая хирургическим отделением госпиталя Юлия Каплан, увидев рыдающую девочку, с трудом утешила ее и, дав воды, спросила: «Что произошло?». После слов «Меня не взяли на фронт», успокоила: «Не беда. У нас тоже фронт, только не стреляют».

«Каплан отдала распоряжение в кадры о зачислении Анны на должность медицинской сестры. При этом поделилась радостью с хирургами: «Вот это подарок, лучшая медсестра группы, ну и находка...», - рассказывает Владимир Сельцов.

Приободренная Аня тут же приступила к работе.

«Вечером должен прибыть санитарный эшелон. Всем оставаться на работе»,- объявил пришедший в отделении начальник госпиталя Татарников.

Разгрузка эшелонов и доставка раненых в госпиталь тоже ложилась на хрупкие плечи женского персонала. Чтобы принять тяжеленные носилки с раненым из вагона на перрон, нужна была богатырская сила.

«Откуда только брались эти силёнки у девочек, при этом еще и старавшихся, чтобы ненароком не причинить лишнюю боль бойцу? - с пиететом и уважением размышляет сын военной медсестры. - Никаких лифтов в госпитале не было. Раненых доставляли на каталках, а на этажи на носилках».

Операции шли непрерывно, сплошным потоком. Покладистая, шустрая сестричка всегда была рядом с хирургами при экстренных вмешательствах. Операционная бригада работала как часовой механизм.

«Когда мама возвращалась вечером, соседи говорили вслед: «аптекой пахнешь». Это были и резкие запахи мази Вишневского, и карболки, и хлорной извести, - рассказывает Сельцов. - Поужинав, мама падала спать, а на следующий день снова была в этих запахах, которые исчезли только после окончания войны».

Анна Сельцова в 2000 году (автор снимка Евгений Налимов)

После войны

После окончания войны медицинская сестра госпиталя № 1511 Сельцова Анна Павловна была награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», к которой затем прибавились и другие награды. Ветеран войны за большой вклад в развитие, пропаганду донорства и активную работу в городском обществе Красного Креста и Красного Полумесяца была удостоена знака «Активист Общества» и юбилейной медали «100 лет СОКК и КП СССР».

В послевоенное время Анна Павловна Сельцова работала старшей медсестрой в барнаульской поликлинике №4.

