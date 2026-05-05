«Аптекой пахнешь»: военная история 15-летней медсестры из Барнаула

Барнаулец Владимир Сельцов пойдет в Бессмертном полку с портретом мамы Анны Павловны Сельцовой - медсестры военного госпиталя. 5 мая 2026 года исполняется 100 лет со дня ее рождения. Накануне юбилейной даты сын рассказал «Комсомолке» несколько интересных фактов из жизни своей героической мамы.
«Мама моя родилась в селе Раздолье неподалеку от Барнаула. И детство ее было трудным, - рассказывает Сельцов. - Из-за начавшейся сплошной коллективизации семья попала под раскулачивание. От высшей меры и Нарыма спасло то, что у тяти, как мама звала своего папу, не было наемных работников. Но вскоре тятю сразила свирепствовавшая в то время малярия, а жена его (мамина мама) погибла от сепсиса».
По словам рассказчика, девочку Аню после смерти родителей взял к себе старший брат, живущий на горе.
«Огород, кормивший семью и дающий небольшой денежный приварок, приходилось поливать с утра до вечера, - рассказывает Владимир Сельцов. - Воду носили на коромысле из колодца, который вычерпывали ковшами до дна, и долго стояли в очереди, ожидая, когда вода наполнит его вновь. Заготавливали на зиму топливо, для чего ловили на Оби плавающие бревна и, с трудом вытащив их на берег, таскали по крутизне домой, предварительно распилив и расколов чурки. Летом наиглавнейшей задачей Ани было накормить корову (скот в нагорной части города в ту пору держали многие). Летом траву рвали в лесу, зимой же надо было ходить за сеном через Обь, проваливаясь по пояс в сугробы, и на санках возить его домой».
Когда началась война, Ане было 15лет. В седьмом классе, как и многие ее подруги, она записалась на РОКковские (российское общество красного креста) курсы по подготовке медицинских сестер и санитарных инструкторов.
«В учебных комнатах было до того холодно, что они сидели, не раздеваясь, в пальто, держа чернильницы в руках. Практические навыки: перевязки, наложение давящих повязок, жгута оттачивали и шлифовали дома. Племянники, по воспоминаниям мамы, ходили по дому, кто с перебинтованной рукой на перевязи, кто с забинтованной в виде «шапочки» головой», - рассказывает Владимир Сельцов.
Практику юные медсестры проходили в госпитале №1511 на Старом базаре напротив «керосинки» у Барнаулки, около Знаменского собора. От увиденного там было страшно, и в первые минуты будущих медсестер охватил ужас - справимся ли? Госпиталь был переполнен, раненые лежали даже в коридорах: без рук, без ног. Но это были лишь первые минуты. Вскоре девочки, получившие удостоверения об окончании курсов, уже собирались на фронт.
«Чтобы попасть на фронт, Ане пришлось пойти на хитрость - возраст у нее был не призывной. Мама тайно в метриках исправила свой год рождения. Дивизия формировалась в Барнауле, и девочки со дня на день ждали эшелона, - рассказывает Владимир Сельцов. - Уже выдавали форму, на следующий день отправление. После торжественного построения на перроне пошли рассаживаться по вагонам и надо же было такому случиться - в этот самый момент проходивший рядом начальник эшелона обратил внимание на малюсенькую девочку. При внимательной проверке документов выявили исправление года рождения. «Детский сад не берем», - тихо, но твердо сказал начальник и по-отцовски бережно приобнял Анюту. Потом мама моя бежала по шпалам со слезами и, не помня себя, прибежала в госпиталь №1511».
Заведующая хирургическим отделением госпиталя Юлия Каплан, увидев рыдающую девочку, с трудом утешила ее и, дав воды, спросила: «Что произошло?». После слов «Меня не взяли на фронт», успокоила: «Не беда. У нас тоже фронт, только не стреляют».
«Каплан отдала распоряжение в кадры о зачислении Анны на должность медицинской сестры. При этом поделилась радостью с хирургами: «Вот это подарок, лучшая медсестра группы, ну и находка...», - рассказывает Владимир Сельцов.
Приободренная Аня тут же приступила к работе.
«Вечером должен прибыть санитарный эшелон. Всем оставаться на работе»,- объявил пришедший в отделении начальник госпиталя Татарников.
Разгрузка эшелонов и доставка раненых в госпиталь тоже ложилась на хрупкие плечи женского персонала. Чтобы принять тяжеленные носилки с раненым из вагона на перрон, нужна была богатырская сила.
«Откуда только брались эти силёнки у девочек, при этом еще и старавшихся, чтобы ненароком не причинить лишнюю боль бойцу? - с пиететом и уважением размышляет сын военной медсестры. - Никаких лифтов в госпитале не было. Раненых доставляли на каталках, а на этажи на носилках».
Операции шли непрерывно, сплошным потоком. Покладистая, шустрая сестричка всегда была рядом с хирургами при экстренных вмешательствах. Операционная бригада работала как часовой механизм.
«Когда мама возвращалась вечером, соседи говорили вслед: «аптекой пахнешь». Это были и резкие запахи мази Вишневского, и карболки, и хлорной извести, - рассказывает Сельцов. - Поужинав, мама падала спать, а на следующий день снова была в этих запахах, которые исчезли только после окончания войны».
После окончания войны медицинская сестра госпиталя № 1511 Сельцова Анна Павловна была награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», к которой затем прибавились и другие награды. Ветеран войны за большой вклад в развитие, пропаганду донорства и активную работу в городском обществе Красного Креста и Красного Полумесяца была удостоена знака «Активист Общества» и юбилейной медали «100 лет СОКК и КП СССР».
В послевоенное время Анна Павловна Сельцова работала старшей медсестрой в барнаульской поликлинике №4.
