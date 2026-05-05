В Барнауле представили премиальный клубный дом "Авальман" с атриумом и гранд-лобби

Проект клубного дома "Авальман". Фото: Предоставлено "Толку"

Клубный дом на 20 квартир должны сдать уже в начале 2028 года, но лоты могут быть выкуплены раньше. Почему – рассказываем далее.

Уровень эксклюзивности на презентации компании "Мой Дом" на высоте. На встрече в ресторане – руководители топовых агентств недвижимости и приглашенные гости. В этот раз презентуют не высотку или бизнес-центр, а целый клубный дом – элитный жилой комплекс, который объединяет черты частного владения и многоквартирного здания.

Яна ПЕТРАКОВА, руководитель отдела продаж агентства недвижимости Zinchenko Estate* (*Зинченко Эстэйт):

"Мой Дом" по-другому не умеет, по-другому не может. И это ребята, которые постоянно удивляют своим вау-эффектом. Поэтому вау-эффект. Трехэтажный клубный дом на 20 квартир в современном мире небоскребов действительно выделяется, тем более он будет находиться в горной части Барнаула, практически в окружении лесного бора. Называется проект "Авальман". Это горнолыжный термин, означающий технику прохождения поворотов".

Константин ОВЧИННИКОВ, руководитель проекта "Авальман":

"Мы взяли это за концепцию, поскольку рядом находится горнолыжный комплекс. И эту концепцию пронесли через весь проект. Снаружи дом имеет белый фасад из керамического кирпича. А внутри многие элементы повторяют тот самый авальман – этот прием. Это изгибы, волнистые линии. Комьюнити-центр с двухсветным гранд-лобби и стеклянным атриумом, тренажерный-зал, массажный кабинет, конференц-зал, внутренний двор с живой зеленью, кафе и бар".

Павел ПРЯДКО, сооснователь агентства "Семейный оператор недвижимости":

"Атриум, очень высокий второй свет. Это же прекрасно, великолепно. Меня прям зацепило, это здорово.

А еще открытые террасы и балконы, консьерж-сервис 24/7, подземный паркинг с лифтами, где на квартиру предусмотрено по три парковочных места, камеры видеонаблюдения. Эксклюзивности добавляет даже метод покупки".

Виктор САПРОНОВ, директор по продажам и маркетингу в компании "Мой Дом":

"Лот в "Авальмане" мы будем продавать только через личные встречи. Бронирование возможно с вашими клиентами только через личные встречи. Соответственно, весь формат уведомлений, весь формат работы, который мы делаем с масс-сегментом, мы маленько изменяем".

Вадим РУССКОВ, директор агентства недвижимости МИЭЛЬ:

"Квартиры класса премиального. Бизнес-класса. Они на рынке в принципе востребованы всегда. Особенно такой проект, учитывая его локацию. Аналогичных проектов в городе практически нет".

Застройщик планирует сдать проект уже в первом квартале 2028 года. И не исключено, что до этого времени все квартиры выкупят, поскольку продажи стартовали очень активно.

Застройщик: ООО "СЗ "Авальман", с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

