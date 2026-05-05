В барнаульском лицее школьникам подали на обед хлеб с плесенью

Власти взяли ситуацию на контроль Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В барнаульском лицее № 130 школьникам на обед подали на стол хлеб с плесенью. Об этом сообщили родители учащихся в паблике «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». На фото в белых кусочках хлеба отчетливо видны вкрапления плесени.

«Подобные случаи вызывают серьёзные вопросы к качеству хранения и контролю продуктов в образовательном учреждении», – отмечается в сообщении.

В комментариях некоторые местные жители посчитали, что родители раздули из мухи слона и поиронизировали, что это особый хлеб с благородной плесенью, как сыр. Другие отметили, что такое нарушение недопустимо в детском учреждении недопустимо, где установлены строгие санитарные нормы.

В городском комитете по образованию по факту публикации ситуацию взяли на контроль.

«Отметим, что обращений по поводу некачественных продуктов питания в лицее №130 в комитет и в комбинат школьного питания "Глобус" не поступали. В настоящее время комитетом совместно с комбинатом организована служебная проверка», – прокомментировали в комитете.

Специалисты должны установить точную причину сложившейся ситуации и выяснить, на каком этапе допущены нарушения: неправильно хранили хлеб в школе или сбой произошел на этапе доставки.

«Подчеркиваем, что качество и безопасность питания учащихся находятся на постоянном контроле. По итогам проверки будет дана объективная оценка действиям всех ответственных лиц», – отмечают в комитете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сырая запеканка, мало овощей, нет супов: жители Барнаула пожаловались на школьное питание

Родители учеников начальных классов пожаловались на качество питания в школах Барнаула (подробности)