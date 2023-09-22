Бесплатная уха от шеф-поваров и бардовский фестиваль на воде: как пройдет День туризма в Барнауле 23 сентября 2023

Главная площадка в парке «Изумрудный» начнет работать в 12.00 Фото: Олег УКЛАДОВ

Кулинарный поединок по приготовлению ухи с бесплатной дегустаций, кинопоказ под открытым небом, бардовский фестиваль на воде, экскурсии по городу – все это лишь часть программы фестиваля «Всемирный День туризма в Алтайском крае», которая запланирована в Барнауле. Мероприятия пройдут в краевой столице 23 сентября. Рассказываем о самых интересных площадках.

Бесплатные автобусы между локациями

Праздник сосредоточится на двух основных площадках. Это парк «Изумрудный» и пешеходная улица Мало-Тобольская. Между этими локациями в течение дня будут курсировать бесплатные автобусы. С Мало-Тобольской пассажиров будут забирать у трамвайного кольца, а от «Изумрудного». Подробнее с расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Программа в парке «Изумрудный»

Главная площадка начнет работать в 12:00. Одной из самых зрелищных и вкусных точек праздника станет кулинарный поединок по приготовлению ухи. Его проведут в зоне визит-центра в 13:00. Барнаульцы смогут понаблюдать за битвой десяти алтайских шеф-поваров, которые сварят по ведру ухи – всего 100 литров вкуснейшего кушанья.

– «Изюминку» блюдам добавят пять особых ингредиентов, которые каждый шеф принесет с собой, чтобы придать своей ухе неповторимый вкус. Чья комбинация окажется наиболее хороша и ароматна, решать гостям фестиваля, пробующим приготовленное и голосующим за «любимчика», – рассказали в Алтайтурцентре.

Чтобы стать «народным» дегустатором ухи, приходите на площадку шеф-баттла к 13 часам.

Музыкальным центром праздника станет «плавучая» сцена на парковом озере. Песни бардовского фестиваля будут литься рекой с трех до семи часов вечера – от любимых стройотрядовских до народных розенбаумовских.

Также в парке будет много спортивных локаций, занятия йогой, воркаутом, джампингом, скандинавской ходьбой и даже старинными танцами. Каждый сможет выбрать активность по себе.

Помимо этого, в «Изумрудном» пройдут ремесленная ярмарка, интерактивы, игротеки, викторины и др. С подробной программой можно ознакомиться на сайте деньтуризма.рф.

Программа на Мало-Тобольской

23 сентября пешеходная улица Барнаула станет стартовой точкой пешеходных экскурсий и квестов по исторической части города. Начальная точка экскурсий: инфопункт, ул. Мало-Тобольская

Расписание:

12:00 – пешеходная экскурсия «Барнаул — горнозаводской», Константин Борнеман (вход на территорию Сереброплавильного завода — 100 руб.)

11:00 – Пешеходная экскурсия «Путешествие по Сбирским Афинам», Анна Казанцева

14:00 – Пешеходная экскурсия «Культурный Барнаул. Как это было 120 лет назад», Анна Казанцева

12:00, 15:00 – Квест-игры по исторической части города. Начальная точка квестов – Демидовская площадь

12:00−18:00 – Экскурсии по музею «Мир камня» (ул. Ползунова, 39)

12:00, 14:00, 16:00 – Экскурсии по выставке «Женщины в русском искусстве» из фондов Государственного Русского музея (ГХМАК, ул. Максима Горького, 16). Обязательна предварительная запись по телефону (3852) 50-22-24.

12.00 – Экскурсия по экспозиции Музея природы АлтГУ (пр. Ленина, 61, вход со стороны Правительства)

13:00 – Экскурсия «Алтай литературный» (ГМИЛИКА, ул. Льва Толстого, 2)

15:00 – Экскурсия «Скифская культура Алтая» (ГМИЛИКА, ул. Льва Толстого, 2)

15:00 – Экскурсия по экспозиции Музея археологии и этнографии Алтая АлтГУ (ул. Димитрова, 66, 1 этаж).

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