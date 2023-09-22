Ледяная крупа, дождь и снег. На Алтайский край надвигается холодный фронт

В субботу будет проходить холодный фронт северного циклона Фото: Олег УКЛАДОВ

На предстоящих выходных 23-24 сентября в Алтайском крае испортится погода. Это связано с прохождением холодного северного циклона, рассказала «Комсомольской правде» начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению гидрометцентра региона Людмила Сырых.

– В субботу будет проходить холодный фронт северного циклона, поэтому на всей территории края пройдут дожди, умеренные, местами сильной интенсивности, которые в отдельных районах будут сопровождаться грозами. Не исключено ближе к предгорьям локальное выпадение града и ледяной крупы. Также прохождение холодного фронта в отдельных районах по юго-востоку будет сопровождаться усилением ветра до 17-22 м/с. В дальнейшем с затоком холода температура воздуха будет понижаться, – говорит Людмила Сырых.

Уже в субботу, 23 сентября, ночью ожидается +6… +11. Днем – не выше +11…+16 градусов. В воскресенье, 24 сентября, сохранится неустойчивая погода. Местами пройдут дожди, в предгорьях возможен мокрый снег. Температура в ночь на воскресенье опуститься до 0, +5. Днем столбик термометра покажет +8…+13.

В понедельник, 25 сентября, вероятность осадков низкая. Местами могут пройти дожди, но совсем небольшие. Все еще будет холодно.

Тепло вернется только во вторник. С 26 по 28 сентября ожидается период сухой и теплой погоды. Однако, как отмечает синоптик, это нельзя считать вторым бабьим летом.

– Бабьим летом называется период, когда в течение 7-10 дней наблюдается сухая, теплая и безветренная погода. С метеорологической точки в этом время устанавливается обширный антициклон. Днем светит солнце, температура поднимается до +20 и выше, - поясняет Людмила Сырых.

На следующей неделе будет лишь непродолжительный период теплой погоды. Это возможность для дачников закончить огородные работы. Но в целом, по словам синоптика, уже началась перестройка в атмосфере на зимний режим.