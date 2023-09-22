Не на 100%, но близко к тому: объекты, подключенные к СГК, готовы к подаче тепла

Фото: СГК

В 21 сентября в информационном агентстве состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему отопительному сезона в городах присутствия Западно-Сибирского филиала Сибирской генерирующей компании. С докладом выступили директор филиала СГК Игорь Лузанов и руководитель теплосетевого подразделения в Барнауле Александр Гросс. Они рассказали о проделанной масштабной работе при подготовке объектов к подаче тепла, вложенных инвестициях.

Программа обновления

Игорь Лузанов в своем обращении к журналистам акцентировал внимание, в том числе, на ситуации в Барнауле. С его слов, в 2023 году СГК инвестировала 1,2 млрд рублей в барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, в том числе на ремонт 56 единиц основного оборудования и 81 тонны поверхностей нагрева.

Также на теплостанциях СГК реализует крупные инвестпрограммы, направленные на экспертизу промышленной безопасности, подготовку и обучение персонала и прочие моменты для эффективной работы теплоснабжающего предприятия.

В целом вложения в теплосетевое хозяйство краевой столицы составили 3,5 млрд рублей. Это, отмечает директор теплосетевого подразделения в Барнауле Александр Гросс, беспрецедентное финансирование, которого до 2023 года не было.

«К 20 сентября программа обновления тепловых сетей в Барнауле реализована на 86%. 14 участков полностью готовы с благоустройством, на 17 объектах работы завершены в металле. Серьезные вложения сделаны в реконструкцию турбины №6 на Барнаульской ТЭЦ-2, что позволило увеличить ее мощность. Также устанавливаем приборы непрерывного контроля на дымовые трубы обеих станций», – сообщил Игорь Лузанов.

Гросс подчеркнул, что готовность подключения тепла на данный момент в Барнауле высокая. Уже завершены основные работы по монтажу трубопроводов, влияющие на начало отопительного сезона. Продолжается перекладка теплосетей на пяти участках в рамках реализации инвестиционной программы.

«До конца сентября планируем завершить работы на Брестской, Молодежной и Павловском тракте. Кроме того, один участок на Попова переложим до 6 октября, второй – закончим до 15 октября. Они не влияют на подачу теплоносителя потребителям, сети зарезервированы», – отметил Гросс.

Также энергетики подчеркнули, что планируют завершить благоустройство на участках замены сетей до конца октября.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Готовность номер один

В летний период во всех городах присутствия СГК были проведены все гидравлические испытания, обнаруженные дефекты устранены. Как подчеркнул Лузанов, персонал обучен, находится в боевой готовности, чтобы ликвидировать любые нештатные ситуации, которые могут возникнуть.

«Подводя итог, скажу, что наши активы в виде «железа» и людей в полной готовности к старту отопительного сезона. Проделана непростая работа, которая включает в себя обследование и ремонт тепловых сетей. Напомню, только в Барнауле и Бийске это 3,5 тыс. километров, плюс Рубцовск. Сами можете представить: их нужно заполнить, поднять давление, включить теплопункты. К чему я об этом говорю? Да, возможны при вхождении в ОЗП какие-то накладки, но мы просим потребителей понять возможные нюансы. Со своей стороны сделаем все, чтобы провести этот процесс аккуратно, грамотно, без сбоев», – сказал Игорь Лузанов.

Добавим, что отопительный сезон в Барнауле стартовал 21 сентября – соответствующее постановление подписано в администрации Барнаула. Но подключать к теплу энергетики будут по заявлениям потребителей. По данным на 20 сентября, заявок на подключение жилых домов не поступало, а от социальных объектов, со слов Гросса, получено пять обращений – все они подключены.

Видим конкретные результаты

«Не могу сказать, что готовность 100%. По МКД есть еще некоторые нюансы. Подводим сети к большим жилищным кварталам, идет большая стройка к Речному вокзалу. Уверен, что проделанная этим летом масштабная работа и вложенные инвестиции позволят подключить все объекты к предстоящему отопительному сезону в срок» – заверил Гросс.

Из 32 котельных, расположенных в краевой столице, идет реконструкция семи, с переводом с угля на газ: пять в этом году и две – в следующем . Автоматизация и модернизация идет и в Бийске, и в Рубцовске. Это, заверило руководство, никак не повлияет на своевременную подачу тепла к подключенным к СГК объектам.

«Мы видим конкретные результаты. По Барнаулу, например, это реальное снижение отключения потребителей в осенне-зимний период по причинам порывов на трубопроводе. Так что программа работает и есть серьезные планы на перспективу», – подчеркнул Игорь Лузанов.

Так, например, в Бийске запланирована реконструкция турбогенератора №6, которая должна пройти в 2025 году. Основная задача, как подчеркнули участники пресс-конференции, – своевременное, бесперебойное теплоснабжение потребителей, а также экологическая составляющая.

Напомним, в прошлом году отопительный сезон в Бийске и Рубцовске начался с 26 сентября, а в Барнауле – с 22-го числа.

Анна Камалова