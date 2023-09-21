Суд отправил истязателя в колонию на восемь лет. Фото: СУСК РФ по Республике Алтай

Житель одного из сел Кош-Агачского района Республики Алтай отправится в колонию за то, что с жестокостью швырнул трехлетнюю девочку на землю, а также угрожал ее матери убийством.

Совместная жизнь у пары из маленького алтайского села, как установили следователи, давно не заладилась. Но правоохранительные органы заинтересовались ими только после инцидента в сентябре 2022 года, когда едва не погибла трехлетняя девочка.

Мужчина как-то сразу невзлюбил дочь своей сожительницы. Как оказалось, с января по март 2022 года он систематически избивал ее и причинял иную физическую боль. Причем, как правило, до рукоприкладства доходило, когда сожитель выпивал. Каждый раз после застолья он находил малозначительный повод, чтобы сорвать свою злость на беззащитной девочке.

Вечером 4 сентября в паре вновь произошел скандал на почве ревности.

– Осужденный схватил женщину за шею обеими руками и стал душить, при этом высказал в ее адрес угрозу убийством. После этого мужчина стал избивать потерпевшую, причинив множественные телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью, - говорится в официальных материалах управления Следственного комитета.

Свои издевательства над женщиной он продолжал до глубокой ночи, а когда ей все же удалось вырваться и сбежать от своего истязателя, злоумышленник переключил свою агрессию на мирно спящего ребенка.

– Он схватил спящую в доме 3-летнюю дочь сожительницы, вынес на улицу и, призывая женщину вернуться в дом, не менее трех раз с силой ударил малышку о землю, – рассказывают в СУСК РФ по региону.

Уже позже медики диагностируют у крошки множественные телесные повреждения в виде сочетанной травмы головы и тела. А ее обидчик просто занес ребенка в дом, положил на диван, а сам сбежал, даже не попытавшись оказать ей помощь или позвать для этого врачей.

Ребенка госпитализировали в районную больницу, где врачи боролись за ее жизнь. К счастью, девочка поправилась и уже прошли курс реабилитации. Спустя год ее здоровью уже ничто не угрожает.

А в это время прошел суд над злодеем. Ему назначили восемь лет колонии общего режима, а также в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевших он должен будет выплатить 700 тысяч рублей. Однако решение суда еще не вступило в законную силу.

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