Иппотренажер, массажная кровать и не только. Как в Барнауле дети проходят реабилитацию в новом дневном стационаре

Курс реабилитации могут пройти дети возрасте от 3 месяцев до 17 лет Фото: Вера Березовская

В Барнауле с февраля текущего года на базе детской городской поликлиники №5 работает дневной стационар отделения медицинской реабилитации. В нем могут пройти курс восстановления дети после перенесенного ковида, пневмонии, пациенты с заболеваниями нервной системы, в том числе с ДЦП, последствиями перенесенных травм спинного мозга и др. Это единственное медучреждение в городе, которое работает в подобном формате. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Для кого проводится реабилитация

По словам главного врача детской поликлиники №5 Татьяны Гоголинской, необходимость открыть дневной стационар отделения реабилитации возникла из-за высокой заболеваемости детей в последние два года на фоне коронавирусной инфекции.

– У детей наблюдались нарушение функции дыхания, снижение иммунитета, остаточные явления после пневмонии – подкашливание, слабость, – рассказала Татьяна Леонидовна. – Особенность нашего отделения в том, что оно работает именно в условиях дневного стационара. У нас дети могут проходить не только физиотерапию, ЛФК и массаж, но и получать медикаментозное лечение.

В дневном стационаре реабилитационного отделении поликлиники доступно 15 коек для лечения пациентов в возрасте от 3 месяцев до 17 лет по двум профилям – соматическому и неврологическому.

В дневном стационаре 15 коек Фото: Вера Березовская

– В первый поступают дети с бронхиальной астмой в стадии ремиссии не менее 6 месяцев, а также после перенесенного бронхита, пневмонии, коронавирусной инфекции. В неврологический профиль к нам поступают дети с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, после перенесенных черепно-мозговых травм и с хроническими заболеваниями центральной и периферической нервной системы вне стадии обострения, если это сопровождается двигательными, речевыми и другими нарушениями, – рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации, врач-невролог Виктория Бугаева.

Команда отделения – мультидисциплинарная. В нее входят врач-невролог, врач лечебной физкультуры, физиотерапевт, врач-реабилитолог, логопед, медицинский психолог, сестра по медицинскому массажу, процедурная медсестра и иглорефлексотерапевт. На сегодня штат отделения полностью укомплектован.

Иппотренажер Фото: Вера Березовская

Как записаться на курс

Недавно в поликлинику закупили новое медоборудование в процедурный кабинет и иппотренажер, который помогает укрепить мышцы живота, спины, а также бедер. Один из пациентов, который на нем занимается, - 7-летний Гриша. Его мама рассказывает, что сын часто болел, у него был обнаружен сколиоз, а также наблюдались нарушения письма и речи.

Иппотренажер позволяет укрепить мышечный корсет Фото: Вера Березовская

– В августе на реабилитацию нас направила педиатр. Мы ходим к логопеду, на массаж, занимаемся ЛФК, ставим уколы. Вижу улучшение – Гриша стал лучше читать, начал диктовать себе при письме, также заметно укрепление мышечного корсета, – говорит жительница Барнаула Анна Щелокова.

Массажная кровать – не новое оборудование поликлинике, но его особо любят маленькие пациенты.

– Массаж назначают при нарушении осанки, сколиозе. На кровати расположены четыре ролика, которые с подогревом вибрационно-волнообразно едут вдоль позвоночника. В комплексе это улучшает кровообращение и расслабляет мышцы. Процедура проходит совсем не больно. Это любимый кабинет деток, им здесь очень нравится. После уколов приходят расслабляться, – рассказывает Елена Сохарева, медсесестра восстановительного лечения.

Массажная кровать Фото: Вера Березовская

Курс реабилитации доступен не только пациентам детской поликлиники №5. Его можно пройти вне зависимости от того, к какому медучреждению прикреплен ребенок. Для того чтобы пройти реабилитацию, нужно взять направление в своей поликлинике. Его может выдать участковый врач или врач-невролог.

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