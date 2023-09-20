Каждые 3 секунды в мире возникает новый случай деменции. Какие «звоночки» указывают на болезнь Альцгеймера

Нет препаратов, которые смогли бы вылечить болезнь Альцгеймера. Фото: Минздрав Алтайского края

21 сентября отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера. С января по август 2023 года в Алтайском крае было выявлено 70 пациентов с этим недугом. О том, какие «звоночки» указывают на деменцию, рассказала врач-гериатр, заведующая Алтайским краевым гериатрическим центром Наталья Целюк.

Точные причины болезни неизвестны

По словам специалиста, болезнь Альцгеймера - это самая распространенная форма деменции. Каждые 3 секунды в мире фиксируют новый случай.

– Это заболевание головного мозга, возникающее обычно после 50 лет и характеризующееся прогрессирующим снижением интеллекта, нарушением памяти и изменением личности, - рассказывает Наталья Целюк.

Чаще всего болезнь Альцгеймера встречается среди пожилых людей. Однако с этим недугом можно столкнуться и в молодом возрасте, если есть генетическая предрасположенность.

По словам врача-гериатра, болезнь может настигнуть любого вне зависимости от социального положения, пола, национальности и места жительства.

– Точные причины неизвестны, но обычно болезнь Альцгеймера связывают с разрушением большого количества нервных клеток, недостаточностью веществ, необходимых для передачи нервных импульсов, наследственностью, отравлением токсичными металлами, травмой головы, опухолью мозга, гипотиреозом, - говорит Наталья Целюк.

Какие симптомы болезни и можно ли вылечиться?

К сожалению, в настоящее время болезнь Альцгеймера неизлечима. Однако существуют различные способы, как облегчить жизнь больному и его родственникам. Для этого и нужно поставить диагноз, чтобы быть готовым к проявлению коварного заболевания.

Болезнь Альцгеймера развивается медленно. Сначала у человека появляются провалы в памяти. Причем он может помнить, что случилось давным-давно, но забывать о текущих делах. Больной может потеряться в малознакомой местности

– Также наблюдаются расстройства тревожно-депрессивного спектра, внимания и другие когнитивные функции, которые по мере развития патологии постепенно угасают и приводят к инвалидности. В первую очередь страдает психическая сфера, - говорит Наталья Целюк.

На поздних стадиях у пациентов нарушается координация движений, появляется слабость в конечностях, из-за чего становится сложно ходить. При тяжелом течении болезни Альцгеймера пропадает речь, возникают различные когнитивные расстройства.

– Диагноз ставится за счет составления истории развития болезни со слов близкого родственника или друга, а также посредством обследования физического состояния и состояния психики пациента. При этом важно исключить другие расстройства и заболевания, которые также могут приводить к потере памяти: инфекции, дисфункцию щитовидной железы, нарушения деятельности жизненно важных органов, интоксикации, в том числе медикаментозные, - рассказывает врач-гериатр.

Нет препаратов, которые смогли бы вылечить болезнь Альцгеймера. Но, как отмечает врач, соблюдение диеты для контроля кровяного давления, умственная деятельность, хороший сон и физкультура профилактируют наступление сосудистой деменции.

Ранее врачи Алтайского онкодиспансера рассказали, что почти 90% всех онкологических заболеваний возникают в результате управляемых причин. Как предупредить развитие рака, читайте в материале «КП».

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