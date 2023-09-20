Строится аж с 2006 года! Дольщики из Бийска организовали пикет из-за проблемного дома

Дольщики пытаются добиться решения проблемы. Фото: Константин Гулидов

В феврале «Комсомолка» рассказывала о бийском долгострое, который стоит нетронутым с 2011 года. Дом на улице Советской, 199\10, строится аж с 2006 года. В 2011 году стройка окончательно встала, и теперь дом попросту разрушается. Дольщики за эти годы обошли все инстанции, да только дом как стоял недостроенным, так и стоит, обдуваемый всеми ветрами. В итоге отчаявшиеся получить свое жилье жители Бийска приехали на пикет в Барнаул в надежде, что дело сдвинется с мертвой точки.

Деньги закончились

Дом на Советской должен был получиться элитным, в пять этажей. Еще бы, ведь место расположения - живописный берег Бии. Но по словам нынешнего застройщика, который выкупил проблемный объект еще в 2015 году, изначально его строили из б\у материалов.

- Когда я этот объект выкупил, оказалось, что у него даже проекта нет, а строился он непонятно из чего. Я только проект делал около четырех лет, потому что никто за этот дом не хотел браться, - рассказывает руководитель нынешнего застройщика ООО «Прометей» Александр Казаков.

Также, по его словам, стройку он начал только в 2019 году, но затем Александр попал в долговую яму, деньги у него закончились и достраивать дом стало не на что.

- Поймите, вот эти дольщики, если бы они не ходили и не рассказывали о том, какой я нечестный, я бы уже достроил все. А то другие люди хотят купить в этом доме квартиру, вложить деньги, а потом узнают о том, что я якобы недобросовестный, благодаря публикациям в СМИ, и уходят, - сокрушается Александр.

Сейчас ООО «Прометей» имеет задолженность в 60 млн рублей, счета арестованы, и Александр продает компанию, но в Бийске никто не хочет покупать фирму с такой долговой нагрузкой, тем более что долг может увеличиться, да еще и в строительство проблемного дома нужно будет вложить около 100 млн рублей.

Константин Гулидов, один из дольщиков поясняет, что найти такого инвестора в Бийске просто невозможно.

- Если кто-то купит фирму с такими долгами, то не факт, что долг не увеличится. Ведь эта сумма — это то, что уже есть, но далеко не все, насколько я знаю. Кроме этого, город у нас маленький, и Казакова все прекрасно знают. Он весь в долгах, и он не очень надежный партнер. Работать местные застройщики с ним попросту не хотят, - рассказывает Константин.

Из-за долгов Казакову даже пришлось стать дворником, отрабатывая обязательные работы, которые ему назначил суд. Он мог бы заплатить штраф, конечно, да нечем. Потому пошел подметать улицы.

- Это, действительно, смешно, бывший депутат, и улицы метет, - смеется Казаков.

«Полетят шапки»

Самим дольщикам ситуация кажется несмешной и безвыходной. Дело в том, что администрация Бийска каждый год продлевает сроки строительства, и по этой причине бийчане не могут получить компенсацию из «Фонда развития территорий». Для этого нужно, чтобы объект признали проблемным, а этого не делают. Хотя вроде бы все очевидно – стройка не идет уже который год, но для бийских властей это не повод.

- Да просто если дом признают проблемным, то шапки в администрации полетят. Как допустили такую ситуацию, почему дом столько лет недостроенный – вопросы же появляются. Никто не хочет рисковать, —говорит Гулидов.

В сентябре подходит очередной срок продления строительства. Как поступит администрация, интересно всем, кто знаком с ситуацией и сопереживает бийчанам.

На контроле Александра Бастрыкина

После пикета Следственный комитет России все же обратил внимание на эту ситуацию.

- Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав участников долевого строительства в г. Бийске Алтайского края. Ранее по поручению главы СК России в региональном следственном управлении было возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Алтайскому краю.

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