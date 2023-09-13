Доржо-Цырен Аюшеев был высококвалифицированным врачом травматологом-ортопедом. Фото: НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова

Правоохранительные органы Москвы продолжают расследование по факту обезглавливания сразу двоих мужчин. Их тела были найдены в разных местах, но следователи не исключают, что жертвы могут быть как-то связаны между собой. Одним из погибших оказался выпускник Алтайского государственного медицинского университета Доржо-Цырен Аюшеев. Об этом сообщают столичные СМИ со ссылкой на свои источники.

Тело 56-летнего Доржо Аюшеева было найдено в квартире дома на Фестивальной улице. Несколько дней врач травматолог-ортопед Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова не появлялся на работе. Коллеги рассказали, что незадолго до трагедии он ушел в отпуск и по данным СМИ, собирался в гости к своим родственникам в Бурятию. Билет был куплен на 11 сентября. Предположительно, в этот день и произошло убийство, так как в Улан-Удэ его так не встретили, после чего близкие забили тревогу. Тело врача нашла 40-летняя племянница. Она также не смогла до него дозвониться и решила проверить все ли у него в порядке.

Доржо-Цырен Аюшеев закончил Алтайский государственный медицинский университет в Барнауле. Причем после первого курса взял академический отпуск и отправился служить в армию, а после возвращения восстановился на учебе и успешно получил диплом врача-травматолога. Его, как отличного специалиста, пригласили на работу в Москву, в федеральный Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова. Его пациентами становились в основном люди в возрасте. Он брался за, казалось бы, самые безнадежные случаи после перелома шейки бедра. На сайтах отзывов о нем исключительно восторженные сообщения:

– Более 10 лет назад доктор Аюшеев Доржо Б. оперировал маму, замена тазобедренного сустава, по сей день я глубоко признательна врачу!

– Отличный врач - профессионал своего дела. Он мне провёл 2 операции по эндопротезированию обоих тазобедренных суставов, в 2015 и 2017 году. Спасибо ему большое.

– Хочу выразить благодарность доктору Аюшееву. В марте этого года была сделана операция по замене тазобедренного сустава. Сустав был изуродован многочисленными операциями. Некоторые клиники отказались оперировать. Доктор Аюшеев сделал профессионально операцию. Позади все страдания. Спасибо вам за Ваши золотые руки!

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