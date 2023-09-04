Маткапитал в Алтайском крае 2023: кто может претендовать и на что можно тратить

В этом году региональная выплата составляет 80238 рублей
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае депутаты АКЗС рассмотрели вопрос о возможности траты средств регионального маткапитала на подключение домов к системам электро-, тепло-, водоснабжения или водоотведения. Рассказываем, кто может претендовать на выплату, и на какие цели можно ее тратить.
На прошедшей 31 августа сессии краевые депутаты приняли закон, по которому добавилось еще одно направление траты средств материнского капитала. Речь идет пока что лишь о региональной поддержке семей. В этом году выплата составляет 80238 рублей.
Согласно изменениям, теперь тратить деньги можно будет на присоединение жилого дома к коммуникациям. По мнению народных избранников, это позволит семьям региона улучшить свои жилищные условия.
Также депутаты направили обращение в Госдуму и предложили снять мораторий на оплату жилья или оплату образования из средств федеральной выплаты, чтобы использовать средства сразу после рождения или усыновления малыша.
- В основном материнский капитал используется на улучшение жилищных условий. И если семья берет ипотеку, они могут использовать маткапитал с рождения ребенка. Если же эти средства будут использоваться по покупке без привлечения кредита, надо ждать три года, - отметила председатель комитета краевого парламента по соцзащите и занятости населения Ирина Солнцева.
Получить маткапитал могут родители, которые родили или усыновили третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2011 года. Если в семье рождается сразу трое детей, то размер региональной единовременной выплаты увеличивается на 213 тысяч рублей, а если одновременно четверо – на 284 тысячи.
При этом родители должны иметь гражданство РФ и регистрацию по месту жительства в Алтайском крае на момент рождения или усыновления малыша. При назначении выплаты не учитываются дети, на которых заявители были лишены родительских прав.
В настоящее время потратить деньги семьи могут на покупку, строительство или реконструкцию жилого помещения, газификацию дома, получение образования ребенком или покупку товаров и услуг для детей-инвалидов.
Также родители с небольшими доходами могут оформить ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Деньги будут приходить на протяжении полугода.
Для получения выплаты нужно подать заявление на Госуслугах или лично: в многофункциональном центре или управлении соцзащиты по месту жительства.
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