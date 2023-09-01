Оставляла 36 размер, а вернули 35-й. Жительница Барнаула судилась с развлекательным центром из-за «подмены» сапог

Ответчик в зале суда настаивал, что ничего не должен Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула через суд добилась компенсации за потерянные в гардеробе сапоги. Подробности рассказали в пресс-службе судов Алтайского края.

История на самом деле очень обыденная: женщина пришла со своим ребенком в один из развлекательных центров Барнаула и оставила его обувь 36 размера в открытой ячейке. Когда они собрались уходить, то сапог в гардеробе не обнаружили – вместо них там стояла точно такая же пара, но 35 размера.

– Потерпевшая написала обращение директору развлекательного центра с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, на что получила ответ, что установленные в заведении камеры видеонаблюдения не охватывают всю территорию развлекательного центра, факт кражи сапог не был установлен, необходимо обращаться с заявлением в полицию, - рассказали в пресс-службе судов.

В итоге женщина решила обратиться в суд. В исковом заявлении женщина потребовала возместить стоимость сапог в размере 10990 рублей, а также запросила компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей.

Представитель ответчика в зале суда настаивал на том, что развлекательный центр услуги по хранению не оказывает и поэтому не несет ответственности за ценные вещи, оставленные гардеробе. Риск утраты или порчи имущества посетителей лежит исключительно на них самих.

Однако суд все-таки частично удовлетворил требования истицы. С ответчика взыскали сумма ущерба в размере 4982 рублей, а также 3000 рублей в качестве компенсации морального вреда, а также сумму штрафа 3991 рублей.

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