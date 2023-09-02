Почти как Хатико: собака три месяца ждала свою хозяйку у памятника

Белую собаку заметили в горах Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

На днях в социальных сетях и в СМИ появилась история «алтайской Хатико». У памятника Кольке Снегиреву в Республике Алтай туристы заметили одинокую, грустную собаку. Она сидела у памятника и смотрела вдаль, словно где-то на другом берегу реки должен был быть ее хозяин. Чья это собака никто не знал, но гиды рассказывали, что она сидит и тоскует там все лето. Скорее всего, собака была домашняя, так как она шла на контакт и ела с рук. И если летом ее подкармливали отдыхающие, то зимой собаке грозила голодная смерть.

В телеграм-канале «Алтай - золото России» опубликовали объявление о поиске владельца «Хатико» и на следующий же день хозяйка нашлась. Хозяйка – жительница села Купчегень рассказала, что собаку зовут Белка и ее украли три месяца назад, и то ли воры ее отпустили, то ли она сбежала сама - неизвестно.

Финал у этой истории красивый и счастливый. Белка вновь обрела дом и теперь ее жизни ничего не угрожает.

Это не первая история счастливого воссоединения хозяина и питомца благодаря социальным сетям. Ранее мы рассказывали о песике Локи, который пробежал 100 км по Горному Алтаю в поисках хозяина. Его подобрали неравнодушные люди, разместили объявление о находке, и владелец нашелся. Оказалось, что Локи родом из Новосибирска, а хозяин Амир потерял его, когда машина, в которой они путешествовали по Республике, попала в аварию. Амир верил, что Локи найдется, даже обращался к экстрасенсу, и она оказалась права – Локи вернулся к хозяину.

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