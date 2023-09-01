Салют прогремит в 22.00 Фото: Олег УКЛАДОВ

2 сентября в Барнауле отпразднуют День города. Завершится праздник ярким салютом, который запустят на площади Сахарова в 22.00. Как правило, в это время общественный транспорт уже не ходит, но в этот день для горожан сделают исключение.

В зависимости от маршрута автобусы будут отъезжать с трех остановок:

– от остановки «Технический Университет» можно будет уехать на маршрутах: №6, №20, №27, №35, №41, №53, №144, автобусами №33р, №47, №57, №60, которые последуют по проспекту Ленина до площади Октября, далее по своим маршрутам.

– от «Площади Советов» в сторону Речного Вокзала пойдут автобусы №33р, №55.

– с остановки «Аграрный Университет» можно уехать на трамвае №1. В направлении Нового Рынка прибытие вагонов запанировано 22:12, 22:17 и 22:25. В направлении Площади Свободы вагоны будут ожидать на остановке в 22:15, 22:26, 22:31, 22:39. Затем они проследуют по маршруту: пр. Красноармейский - ул. Анатолия - ул. Челюскинцев - ул. Антона Петрова - кольцо Малахова далее на заход в депо№1 (пр. Коммунаров,128). На остановке «ул. Анатолия» с трамвая №1 можно пересесть на трамвай №5, №7, которые поедут без изменения схемы движения.

Напомним, 2 сентября на площади Сахарова пройдет патриотический фестиваль «Русское лето. Zа Россию», на котором выступят звезды, среди которых группа «7Б» и рок-певица Ольга Кормухина.

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