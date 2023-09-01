На Алтае осудили мужчину, по вине которого ребенок получил тяжелые ожоги

В ходе судебного разбирательства обвиняемый своей вины не признавал Фото: Олег УКЛАДОВ

В Первомайском районе вынесли приговор мужчине, из-за неосторожных действий которого 5-летний мальчик получил ожоги 40% тела. Происшествие случилось в июле прошлого года. Подробнее об этой ситуации рассказали в СУ СК по России в Алтайском крае.

В ходе расследования было установлено, что в июле 2022 года несколько семей отдыхали вместе на берегу озера у села Сорочий Лог в Первомайском районе. Чтобы разжечь мангал, 41-летний житель Барнаула использовал жидкость для розжига. Однако по неосторожности пролил ее на 5-летнего мальчика. Ребенок вспыхнул от огня, получив ожоги 40% тела.

Как пояснили в Следственном комитете, потерпевший с мужчиной не были родственниками. Это был ребенок его друзей.

Мужчине предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Однако, как рассказали в прокураторе, в ходе судебного разбирательства обвиняемый своей вины не признавал и не соглашался с такими обвинениями. Но собранных доказательств оказалось достаточно, и мужчине был вынесен обвинительный приговор. Ему было назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ и взыскании 600 тыс. рублей в счет компенсации морального ущерба.

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