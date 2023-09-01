Попросил помочь найти деньги и телефоны: житель Алтая похитил 9-летнего мальчика

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

29-летнего жителя Чемальского района будут судить за похищение мальчика. Мужчина попросил ребенка помочь, а потом обманом увез в другое село, сообщает СУ СК по Республике Алтай.

Днем 14 июня 9-летний житель одного из сел Республики Алтай ушел из дома кататься на велосипеде и встретил на улице пьяного мужчину. Мальчик знал его, поэтому откликнулся на просьбу о помощи. Сельчанин рассказал, что нужно пойти к берегу Катуни и искать там потерянные деньги и телефоны. За это он пообещал подарить часть средств и один из смартфонов.

После того, как на берегу ничего не нашли, сельчанин предложил познакомить ребенка с девочкой, которая якобы живет в одном из сел Чойского района, и мальчик согласился. В итоге на попутках они добрались до поселка, где остановились.

В это время родители ребенка забили тревогу и обратились в полицию с заявлением о безвестном исчезновении. Начались масштабные поиски мальчика, в которых участвовали правоохранители и волонтеры.

В обед 15 июня ребенка нашли в лесу в окрестностях поселка Куташ Майминского района. Туда мальчика вывез похититель, испугавшись того, что начались активные поиски ребенка. Вскоре после этого сельчанина задержали.

Что именно толкнуло мужчину на похищение, не ясно. Сам он не смог объяснить свои действия, отметив только, что просто захотел так поступить.

Сельчанина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего).

– Свою вину в содеянном мужчина не признал. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – отметили в СК.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением напарили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о другом громком похищении. Два года назад одном из сел Бийского района пропала 12-летняя девочка. Как позже выяснилось, ее похитил и держал больше суток на цепи в подвале 40-летний Олег Лавкин. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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