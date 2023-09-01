Сгорели, утонули, разбились: самые громкие происшествия, случившиеся на Алтае летом-2023

Вертолет МИ-8 разбился 27 июля в Тюнгуре Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Алтайском крае и в Республике Алтай за три летних месяца случилось несколько страшных трагедий. Какие события заставили читателей содрогнуться летом 2023 года - в материале «Комсомолки».

ЧП с туристами

Утром 14 июля в селе Элекмонар перевернулся грузовик с туристами, ехавшими на Каракольские озера. Всего в кузове грузовика было 14 человек. В аварии травмы получили 7 человек, одного туриста отвезли в больницу. В этот раз обошлось без смертей.

Но уже 25 июля по дороге на все те же Каракольские озера перевернулся еще один грузовик ГАЗ-66, в кузове которого находилось 15 человек. В результате этого ДТП один мужчина погиб, 12 пострадали, в том числе 9 детей.

Это далеко не первая авария случившаяся по дороге на Каракольские озера Фото: СУ СК по Республике Алтай

Еще одна ужасная трагедия произошла спустя всего пару дней – 27 июля. В селе Тюнгур Республики Алтай упал вертолет МИ-8, на борту которого было 13 туристов и трое членов экипажа. Все произошло буквально в нескольких метрах над землей. Вертолет задел электрические провода, рухнул и загорелся. На месте погибли четверо туристов, 10 пострадали. Трое из них оказались в реанимации в тяжелейшем состоянии со множественными ожогами. Впоследствии двое из них умерли.

Трагедия унесла жизни шестерых человек Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

31 июля недалеко от Чемала с ассенизаторской машиной столкнулся микроавтобус с 20 туристами, и снова не обошлось без погибших. Трагический список пополнила женщина-пассажир, умершая по дороге в больницу.

Женщина скончалась в машине «скорой помощи» Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

ЧП на воде

15 июля в Оби утонул 20-летний парень. Погибшего звали Виталий. Вместе с другом Вадиком и компанией девушек он отдыхал на берегу городского пляжа. Вдвоем молодые люди отправились плавать, вот только место выбрали неудачное – за границами пляжа, где купаться запрещено. Тонуть начали оба, но Вадик выплыть смог, а Виталий нет.

В этот же день в Бийске пропал 13-летний мальчик. Его поиски продолжались пять дней. В итоге в реке нашли тело подростка. По какому-то невероятному стечению обстоятельств, на том же месте год назад утонула сестра мальчика.

Потеря бдительности на воде грозит смертью Фото: Олег УКЛАДОВ

16 июля, на следующий день, на барнаульском городском пляже утонул еще один молодой парень.

Известно, что он, как и Виталий, плавал за границами пляжа, где стоят таблички «Купание запрещено». Очевидцы рассказали, что молодой человек угодил в воронку, его друг трижды пытался его спасти, но не удалось.

В селе Усть-Камышенка 26 июля Николай Горбунов рыбачил на реке Чарыш. В какой-то момент он увидел, что в реке тонут двое детей, кинулся их спасть, каким-то чудом помог им, но сам выбраться не смог. Говорят, что в этом месте очень сильные воронки и глубокие ямы. Мужчина погиб на глазах своей жены и детей. Николаю был 31 год.

2 августа в Чемальском районе Республики Алтай в реке Катунь утонула 5-летняя девочка из Новосибирской области. Девочка пропала из домика ночью, пока родители спали. Когда родители обнаружили пропажу дочери, то попытались найти ее самостоятельно, но не смогли. В итоге тело малышки обнаружили сотрудники полиции в 200 метрах от места происшествия без признаков насильственной смерти.

ДТП

Вечером 12 июня в Алтайском крае произошло жесткое ДТП, в результате которого сгорело два автомобиля и двое погибли. Водитель автомобиля «Хендай Акцент» 1987 года рождения совершал обгон и допустил лобовое столкновение с ВАЗ-21011. В салоне каждого автомобиля находилось по три человека. В пожаре погибла женщина-пассажирка «Хендая» и водитель автомобиля ВАЗ.

На шестом километре автодороги «Мартыново-Тогул-Залесово» 16 июня произошла страшная авария, в которой погибли три человека: мужчина 1990 года рождения и двое мальчиков, одному из которых было 14 лет, а другому 9. Водитель получил травмы, но выжил. Как оказалось, за руль своей Toyota Camry он сел в состоянии алкогольного опьянения. В итоге не справился с управлением, машина вылетела с дороги и перевернулась. Итог – три жертвы.

Зачастую скорая уже ничем не может помочь Фото: Олег УКЛАДОВ

Не менее печальные события произошли и в августе. За три дня подряд в ДТП погибли три человека.

Вечером 15 августа на дорогу в районе села Шебалино выбежала собака. Животное сбила Toyota Mark 2, за рулем которой находился 23-летний житель Новосибирска. После этого водитель потерял управление, машина вылетела на обочину и столкнулась с опорой ЛЭП. 21-летняя пассажирка, ехавшая на заднем сидении, скончалась от полученных травм. Вторую девушку, находившуюся в салоне, отвезли в районную больницу.

В Завьяловском районе ночью 16 августа произошло еще одно ДТП со смертельным исходом. На этот раз водитель-девушка, получившая права в августе 2023 года, не справилась с управлением, машина слетела в кювет и перевернулась. Кроме водителя в салоне автомобиля находились еще трое человек: девушка-подросток 2008 года рождения умерла до приезда медиков.

И еще одно, августовское смертельное ДТП произошло в селе Онгудай Республики Алтай. Женщина-водитель, выпив алкоголь села за руль своего Nissan Sunny, при этом она уже была лишена водительских прав. В 5 часов утра женщина, поворачивая на автомобиле, не уступила дорогу мотоциклисту, и они столкнулись. 26-летний водитель мотоцикла скончался на месте.

ДТП в селе Онгудай Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

Лесной пожар в Егорьевском районе

Из-за аномальной жары в июне горел лес в Егорьевском районе Алтайского края. Пожар вспыхнул 19 июня и всего за 5 дней огнем было уничтожено почти 10 тысяч гектар лесного массива. Дважды огонь приближался к населенным пунктам, но силами пожарных и работников лесничеств удавалось его остановить. Помимо пожарных машин в тушении принимал участие и самолет-амфибия Б-200. Локализовали пожар 24 июня.

Лесной пожар уничтожил порядка 10 тысяч гектаров Фото: Анна Перевощикова

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