«Индия - это Англия или уже Африка?». Алтайские учителя - о казусах, серьезностях и юморе на уроках

У каждого учителя есть история о том, как он полюбил свою профессию Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 1 сентября, в России тысячи школьников идут в школы. Здесь они снова встретятся со своими учителями. Это люди, которые не только учат и воспитывают детей, но и отдают на это огромное количество сил и нервов. Корреспондент «Комсомолки» расспросил у учителей Алтайского края, за что они любят свою работу и какие казусы случались на уроках. Имена педагогов мы не называем, оставляем только предмет, который преподают собеседники.

День знаний Фото: Олег УКЛАДОВ

Сила слова

Учитель русского языка и литературы с 35-летним стажем, ветеран труда, вспомнила случай, который помог ей понять силу, которой обладает учитель.

- Это было еще в 1970-х годах. Не в пример нынешнему времени, многую литературу было сложно найти. Чтобы знакомить детей с новейшими произведениями литературы, я выписывала журнал «Юность» и однажды на внеклассном чтении читала детям повесть Анатолия Алексина «Третий в пятом ряду». Многие вопросы, описанные автором, волновали и моих школьников. И вот звенит звонок с урока. Я прерываюсь, думаю, что дети сейчас побегут из класса. И тут шепотом мне один мальчик говорит: «Читайте дальше». Так всю перемену и просидели. Тогда я поняла силу слова писателей и мою ответственность как проводника детей в мир знаний.

День знаний Фото: Олег УКЛАДОВ

Не хватает комплексных знаний

- Когда начал работать в школе, оказалось, что все методики по мотивации детей, которым учили в университете - не работают. Теория и практика - две разные вещи. Приходилось ругать детей, вызывать родителей и жаловаться классным руководителям. Особенно сложной оказалась работа с 9 классами. Они уже выбрали предметы для ОГЭ, а остальные учить перестают. Решил поговорить с детьми в неформальной обстановке. Так как очень люблю спорт, предложил им сходить на хоккейный матч, пообещав всем, кто придет по пятерке. Многие согласились, и мой план сработал – мы поболели за команды, о правилах игры поговорили. Ну а еще пообсуждали школу, других учителей. Через некоторое время отношения с классом стали лучше, наверное, за счет большего доверия, - рассказывает учитель истории одной из барнаульских школ.

Собеседник также рассказал о тех проблемах, которые он видит в современной школе:

- Главная проблема современной школы, что часто школьники не усваивают знания комплексно. В итоге на уроках истории приходится объяснять правила грамматики, обучать работе с картами. Но все равно возникают казусные вопросы. Например, один из таких, которые я записал, возник на уроке всеобщей истории: «А Индия - это Англия или уже Африка?».

День знаний Фото: Олег УКЛАДОВ

Букет из одуванчиков

Порой полюбить свое дело и детей учителям помогает… самый простой букет из одуванчиков. Такой пример привела учительница русского языка и литературы с 3-летним стажем.

- Я работала в коррекционных классах и могу рассказать про мальчика-аутиста. Он был неконтактный, очень тяжело было даже на минимальный диалог его вывести. У него была дислексия, всегда путал роды, ко всем обращался на «ты», если вдруг хотел разговаривать. И спустя полгода моей работы в его классе он с прогулки принес мне букет из одуванчиков. Было очень приятно. Когда он увидел, как я обрадовалась, он начал воспринимать меня как-то иначе. С тех пор работать с ним стало проще. Он даже мог сам со мной разговор начать или что-то спросить, если совсем не получается. Этот случай хорошо мне запомнился, появилась мотивация дальше работать учителем.

Коньяк за пятерку

Дети сейчас более открытые и не боятся говорить все, что думают. Порой из этого могут выйти очень забавные фразы.

- В одном из моих классов был ученик, который абсолютно не хотел учиться, просто отсиживал уроки. Когда я у него впервые спросил ответы к вопросам домашнего задания, он мне заявил: «давайте я вам лучше коньяк куплю за пятёрку». Я сначала было опешил, но сказал, что коньяк куплю себе сам с зарплаты, - рассказал учитель обществознания, одного из барнаульских лицеев.

Еще одну веселую историю рассказала учительница изобразительного искусства, с 20-летним стажем работы:

- На уроке мировой художественной культуры в 11 классе спрашиваю у ученика: «Какой техникой работал художник Эдгар Дега?». Правильным ответом было: пастелью. Ученик отвечает: «Мелками. Забыл их название. Постельных цветов».

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