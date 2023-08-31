Отданную на воспитание алтайской цыганке девочку заберет родная тетя

Елена и Павел будут выходить с иском в суд о снятии ограничений в родительских правах. Скриншот видео тг-канала «Семья права!»

История с девочкой из Омска, которую забрали у родителей и передали в приемную семью в Рубцовске, получила счастливое продолжение! 31 августа ребенка передадут родной тете, которая вместе с бабушкой приехала за ней на Алтай. Информацию «Комсомолке» подтвердила уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.

Как сообщалось в телеграм-канале «Семья права!», папа Насти – ветеран Чеченской войны. Семья живет не бедно, родители официально трудоустроены, есть трехкомнатная квартира и дополнительно комната, девочка хорошо училась и занималась в художественной школе.

Год назад родители на тот момент 9-летней Насти поругались: мама уехала, отец решил заглушить обиду в алкоголе, а девочка ушла гулять. Ребенка заметила соседка и забрала к себе на ночевку. О произошедшем женщина сообщила в органы опеки. Те забрали ребенка, вышли в суд с иском о лишении родительских прав, но судья всего лишь ограничил их в правах на девочку. Этого хватило, чтобы Настю отправили в детское учреждение. Временную опеку над девочкой начала оформлять родная тетя, однако из-за некоторых нюансов забрать ребенка она не успела – ее уже оформили в другую приемную семью. Новой «мамой» Насти оказалась многодетная цыганка из Рубцовска Алтайского края.

При этом, со слов правозащитников, женщина якобы была против общения девочки с семьей. Номер мамы Насти Елены Фомичевой она якобы заблокировала, а вся переписка происходила исключительно в мессенджере. И то не всегда была уверенность, что сообщения присылает Настя.

Эта история объединила десятки людей сразу из двух регионов. К решению проблемы правозащитники подключили СМИ, начали слать запросы, к проверкам подключились следственное управление и прокуратура. По мнению всех неравнодушных, ребенок должен проживать в семье! Даже если это будет пока не мама с папой, а родная тетя. И вот, наконец, удалось добиться результатов: как рассказала «Комсомолке» детский омбудсмен в Алтайском крае, сегодня, 31 августа, девочку забирает родная тетя. Опекунша девочки без проблем согласилась отдать приемную дочь.

По данным «КП», уже в обед тетя девочки будет в Рубцовске. Вместе с ней, как сообщила на своей странице во «Вконтакте» журналист Наталья Граф, будет и бабушка девочки. А это значит, что совсем скоро родные смогут обнять Настеньку. Новый учебный год ребенок начнет уже в омской школе, комнату ей подготовили. А родители не только теперь будут на постоянной связи с девочкой, но и смогут спокойно восстановить свои родительские права и вернуть Настю в отчий дом!

- Девочка будет передана под предварительную опеку родной тете. После этого Елена и Павел будут выходить с иском в суд о снятии ограничений в родительских правах. На моей практике это далеко не первый случай. В разных регионах уже встречалось такое, что органы опеки изымают детей из благополучных семей и передают опекунам. Причем в данном случае ребенок был передан в другой регион, и опекунша не давала общаться с родной матерью, из-за чего девочка могла подумать, будто бы родители от нее отказались. И много вопросов к органам опеки, которые отдали ребенка женщине, которая не имеет постоянного места жительства, меняла его несколько раз, а также долги, - рассказала КП-Барнаул адвокат семьи Фомичевых Наталья Гольцова.

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