Топ-5 сфер с самыми высокими зарплатами в Алтайском крае

Средняя зарплата у жителей Алтайского края составила 43,1 тысячи рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

За период с января по июнь текущего года среднемесячная зарплата у жителей Алтайского края выросла на 20,2% и составила 43,1 тысячи рублей. Такие данные предоставил Алтайкрайстат. В каких сферах самый высокий заработок, рассказали в региональном управлении по труду и занятости.

Лидерам по зарплатам стали работники сферы трубопроводного транспорта. Их средний заработок составил 97 тысяч рублей, что в 2,3 раза выше среднекраевого уровня. На втором месте по доходам – работники железнодорожного транспорта, в том числе в области грузоперевозок. Их среднемесячный доход в первой половине текущего года составил 76,5 тысячи рублей. На третьем месте, с небольшим отставанием, оказались добытчики полезных ископаемых, которые в среднем получают 74 тысяч рублей в месяц. На четвертом месте – специалисты финансовой сферы с заработной платой 67,3 тысяч рублей. Замыкают топ-5 лидеров работники транспорта, прицепов и полуприцепов, а также сферы производства компьютеров, электронных и оптических изделий. Их заработок составил чуть больше 64 тысяч рублей.

А вот самые низкие заработные платы у работников почты и курьеров. В среднем, они получают 28,5 тысяч рублей в месяц.

В прошлом году также на первом месте по зарплатам были работники трубопроводного транспорта, а меньше всех зарабатывали жители региона, работающие на производстве мебели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Конкуренция сейчас не среди соискателей, а среди работодателей»: как прошла ярмарка трудоустройства в Барнауле

Вакансии представили около 60 предприятий Барнаула (подробнее)