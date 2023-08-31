Водоканал провел в ледовом дворце проверку и выявил нарушения. Фото: hcdinamo.su

31 августа в сети появилась информация о том, что генеральный директор барнаульского ледового дворца «Карандин-Арена» через посредника якобы пытался передать взятку сотруднику водоканала.

По данным Mash Siberia, барнаульский водоканал провел проверку в здании ледового дворца и установил, что там якобы вылили воды на 12 млн рублей, а управляющий ареной Алексей Чемоданов договорился с начальником инспекции водных ресурсов «решить вопрос» за 800 тысяч рублей и снизить «недостачу» с 12 до 1 миллиона. И в тот момент, когда гендиректор передал курьеру часть указанной суммы, его задержали силовики.

Однако на деле обе стороны заявили о том, что информация в корне искажена и ничего подобного не было. На запрос «Комсомолки» в водоканале ответили, что сотрудники инспекции водных ресурсов действительно проводили проверку и зафиксировали срыв пломбы на пожарном гидранте. При этом последняя ревизия была около трех лет назад, и на тот момент был составлен акт о работоспособности установки.

– Сотрудники водоканала произвели расчет задолженности за самовольное пользование системой водоснабжения и обратились в суд. После этого в арбитражный суд обратилось и ООО «ЛДС «Динамо» с ходатайством о заключении мирового соглашения с водоканалом на основании справки ГУ МЧС РФ о проведении проверки работоспособности пожарных гидрантов, которая проводилась в марте 2023 года. На этом основании сумма задолженности ООО «ЛДС «Динамо» была пересчитана с трех лет до двух месяцев и снижена. Комиссией водоканала принято решение о заключении мирового соглашения на сумму 1 млн 30 тысяч рублей, - говорится в ответе.

При этом в самой ресурсоснабжающей организации личный контакт Алексея Чемоданова или его посредников с сотрудниками водоканала не подтвердили.

Сам же руководитель ЛДС заявил журналистам, что мягко говоря, удивлен происходящим и обвинениями в свою сторону и собирается в суде отстаивать честь и достоинство, а также деловую репутацию.

– Мне уже люди звонят, спрашивают. Я, честно говоря, удивлен, почему такая недостоверная информация распространяется в отношении меня. Я буду подавать в суд определенно. Пусть отвечают те, кто эту информацию распространил, - сказал он в разговоре с ИА «Банкфакс».

В пресс-службе СУСК РФ по Алтайскому краю информацию о покушении на подкуп пока также не подтвердили, но и не опровергли.

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