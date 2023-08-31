В Республике Алтай тракторист погиб под катком своего трактора

Во время проведения работ тракторист допустил съезд с дороги и выпал из кабины Фото: СУ СК по Республике Алтай

Происшествие случилось 22 августа в Усть-Канском районе. Во время проведения работ тракторист выпал из кабины и попал под каток. Оказалось, что он не имел права управлять транспортным средством. Подробнее об этом рассказали в СУ СК России по Республике Алтай.

В ходе расследования произошедшего было установлено, что днем 22 августа шли работы на дороге между селами Усть-Кан и Солонешенское. Проводилось уплотнение дорожного полотна трактором «Т-150К» с прицепленным сзади к нему катком. Во время работ 58-летний тракторист допустил съезд с дороги и выпал из кабины. Мужчина попал под каток своего трактора и скончался на месте происшествия.

Фото с места происшествия Фото: СУ СК по Республике Алтай

При этом было установлено, что потерпевший был лишен прав на управление транспортным средством, но все равно продолжал работать в ДРСУ. Ответственные лица организации допускали его к дорожно-ремонтным работам.

Следственными органами СУ СК России по Республике Алтай по факту смерти тракториста в Усть-Канском районе заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся экспертизы. С предприятия изъяты документы, касающиеся допуска тракториста к работам.

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