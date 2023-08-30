Как оформить цифровой ОМС и управлять им

Фото: пресс-служба ТФОМС АК

С помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕГПУ) граждане могут получать все услуги, связанные с обязательным медицинским страхованием, в электронном виде. В том числе самостоятельно оформить цифровой полис ОМС без обращения в страховую медицинскую организацию.

С 01.12.2022 года гражданам России в личном кабинете на портале «Госуслуги» стал доступен к оформлению полис ОМС в цифровом формате, который можно хранить в любом электронном устройстве, например в смартфоне. Цифровой полис ОМС представляет собой уникальную последовательность символов в машиночитаемом виде, которая присваивается сведениям о застрахованном лице в едином регистре застрахованных лиц.

Кроме оформления цифрового полиса ОМС на ЕГПУ доступны в том числе такие услуги, как «Постановка на учет в качестве застрахованного лица в системе ОМС», «Выбор (замена) страховой медицинской организации», «Приостановление полиса обязательного медицинского страхования», «Восстановление на учете застрахованного лица в системе обязательного медицинского страхования».

Воспользоваться новыми сервисами могут пользователи портала «Госуслуги» с подтвержденной учетной записью. Также застрахованные должны дать согласие на получение обновленных данных от Федерального фонда ОМС и актуализировать сведения о документах, удостоверяющих личность, и СНИЛС.

Социально значимые услуги в электронном виде на Едином портале государственных (муниципальных услуг (ЕПГУ) позволяют значительно упростить взаимодействие всех участников системы обязательного медицинского страхования, делают ближе и комфортнее систему ОМС для застрахованных, дают им возможность получить услуги без обращения в различные инстанции.

Пресс-служба ТФОМС АК.

ВАЖНО!

Пошаговую инструкцию со скриншотами, поясняющую порядок самостоятельного оформления полиса обязательного медицинского страхования посредством ЕПГУ, можно посмотреть на официальном сайте ТФОМС Алтайского края: https://tfoms22.ru/press-centr/news/2689/.